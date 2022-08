Parcheggio ex nuova Questura di Rimini è chiuso: riaprirà per tutti a settembre

Attualità

Rimini

| 07:33 - 03 Agosto 2022



Il parcheggio della ex nuova Questura di Rimini deserto: alle critiche da parte di Mario Erbetta, ex candidato a sindaco di Rimini, che ha parlato di "spese inutili" e di "cattedrale nel deserto", risponde l'assessore alla mobilità Roberta Frisoni.



L'area di sosta, inaugurata nei primi giorni di luglio, ha una capienza di 104 posti, era stata destinata agli alberghi, su richiesta dell'associazione albergatori di Rimini, attraverso la sottoscrizione di un abbonamento stagionale. "Ma sono arrivate 5-6 richieste", evidenzia l'assessore Frisoni. Il parcheggio, pronto a inizio luglio, è stato dunque chiuso ed è rimasto inutilizzato. Ma entro settembre riaprirà, per tutta la cittadinanza, al servizio del quartiere e anche dello stadio Romeo Neri. L'assessore evidenzia che dovranno essere completati degli interventi, prima non necessari: diventando parcheggio gratuito, serviranno barriere per impedire l'accesso a camper e roulotte. Essendo destinato agli alberghi, avrebbe dovuto avere un servizio di custodia e guardia.



L'assessore Frisoni ha ribadito che il parcheggio è stato finanziato senza toccare risorse del bilancio comunale, ma escutendo la fideiussione del privato che aveva avviato i lavori per la nuova Questura, rimasti poi incompiuti. Il comune a ottobre 2021 aveva acquisito la proprietà dell'area e avviato il processo di riqualificazione.



ric. gia.