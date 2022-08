Mercati finanziari: prosegue la corsa dell'inflazione, ecco cosa aspettarsi secondo gli analisti

Attualità

| 08:25 - 08 Agosto 2022

I dati sull'inflazione continuano a destare parecchia preoccupazione sia negli Stati Uniti che in Europa, ma in particolare al di là dell'oceano dove, nonostante la FED abbia dato il via ad una rapida stretta sul costo del denaro come mai prima d'ora negli ultimi decenni, non si rileva ancora un picco di valore. La BCE, invece, si dimostra più cauta sul processo di rientro dalle politiche monetarie di stimolo: terminato il PEPP, la fase di risalita dei tassi ufficiali di riferimento dovrebbe essere lenta, almeno nelle intenzioni di Christine Lagarde. Anzi secondo molti analisti finanziari, se non vi fosse stata la stringente necessità di sostenere l'euro, in forte deprezzamento nei confronti del dollaro, con ogni probabilità la fase di attesa si sarebbe potuta ulteriormente prolungare.

Il Board europeo, infatti, si trova a dover fronteggiare un'inflazione importata difficile da eradicare con la leva dei tassi; tuttavia l'acquisto di materie prime con un euro troppo debole non farebbe altro che appesantire gli effetti negativi del fenomeno. A confermare la tesi degli analisti, vi è anche la condizione in cui versano i debiti pubblici di alcuni paesi dell'Unione: un aumento del costo denaro farebbe lievitare la spesa per interessi degli stati membro più deboli, rischiando di mandare fuori controllo il comparto dei titoli di stato. La Banca Centrale europea sta comunque portando avanti questa battaglia, contando sul fatto che lo scudo anti-spread riesca ad evitare la tanto temuta frammentazione dell'Area, e che la contrazione dei consumi non sia così forte da mandare le varie economie in recessione.

In realtà sulla base di tali considerazioni almeno un rallentamento del ciclo sembrerebbe ormai inevitabile: è lo stesso Jerome Powell che in recenti audizioni ha paventato questa eventualità. Semmai, come fanno notare gli analisti di tradingonline.it, portale di informazione finanziaria, bisognerebbe porre l'accento sulle modalità di landing -hard landing o soft landing- dell'economia. Difatti, osservando i dati CPI e PPI delle aree interessate, si nota subito un'enorme forbice tra le rilevazioni, in quanto l'aumento dei prezzi alla produzione si è trasferito ancora in minima parte sull'indice dei prezzi al consumo; quando questa transizione sarà completa bisognerà valutare come quel consistente incremento di prezzo verrà assorbito dai consumi: negli Stati Uniti, con un sistema economico molto dinamico non dovrebbero esserci grossi problemi, anzi un raffreddamento della domanda sarebbe addirittura positivo; in Europa, dove i consumi sono strutturalmente più asfittici, le società quotate potrebbero essere messe in seria crisi da una cristallizzazione degli stessi.





