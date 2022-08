Calcio: amichevole di lusso per il Pietracuta che sfida il Ravenna

Sport

Pietracuta di San Leo

| 14:39 - 02 Agosto 2022

Luca Fregnani, allenatore del Pietracuta.



Amichevole di lusso per il Pietracuta neo promosso in Eccellenza, che domani (mercoledì 3 agosto) sfiderà allo stadio Todoli di Milano Marittima il Ravenna, squadra dei piani alti del campionato di Serie D. Fischio di inizio alle 18. Nel 2013 le due compagini si sfidarono nel campionato di Promozione: al Bindi i giallorossi vinsero 1-0, a Ravenna invece finì in pareggio 0-0. Di quella squadra sono rimasti in rosa bomber Fratti e il portiere Lasagni, mentre il difensore Antonelli ha appeso le scarpe al chiodo ed è entrato nello staff dell'allenatore Luca Fregnani.