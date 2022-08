2 Agosto: anche Cattolica a Bologna per partecipare alla commemorazione

Attualità

Cattolica

| 14:34 - 02 Agosto 2022

Alessandro Montanari presente al corteo.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Cattolica, Alessandro Montanari, ha preso parte questa mattina (2 agosto) a Bologna al corteo commemorativo per il 42esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna. Ad accompagnarlo due agenti della Polizia Municipale con il gonfalone cittadino. "È stato un momento toccante, insieme ad altri Amministratori - spiega Montanari - ci siamo uniti per non dimenticare e per portare avanti il ricordo delle tante vittime innocenti. Una delle pagine più buie della storia della Repubblica sulla quale piano piano sta emergendo la verità. È importante ricordare e non dare per scontato quei valori democratici in cui tutti noi ci riconosciamo".