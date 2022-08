Volley C, Riccione: conferma per il libero Angelo Cangelli

Sport

Rimini

| 14:24 - 02 Agosto 2022

Continuano le conferme in casa Prime Cleaning Riccione Volley. Questa volta è il turno di Angelo Cangelli, libero classe '92, che anche nella prossima stagione 2022/23 difenderà la seconda linea riccionese. Dopo avere conquistato la piena fiducia da parte della società grazie all'ottima stagione disputata ed essersi sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, una nuova sfida attende Angelo pronto a fare squadra con i nuovi e vecchi compagni.



Queste le parole di Angelo: "Appena dopo un mese dalla fine del campionato, la società mi ha chiesto se volessi affrontare un'altra stagione insieme. Potermi allenare e giocare in società valida, in un ambiente professionale e sereno come il Riccione Volley, mi ha spinto ad accettare più che volentieri questa proposta.

Dopo la magnifica esperienza dell'anno scorso, ho deciso di rimanere con l' obiettivo di superarmi e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti per poter esprimermi al meglio.

La presenza di nuovi compagni di squadra sarà uno stimolo maggiore per creare un gruppo omogeneo, cosa da non sottovalutare per affrontare al meglio il campionato".