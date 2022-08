Concorso canoro Gallo D'Oro, ecco i vincitori della cinquantesima edizione

Attualità

Pesaro

| 14:19 - 02 Agosto 2022

Foto Ballante.

Da giovedì 28 a domenica 31 luglio, a Gallo di Petriano (PU) è andata in scena la 50^ Edizione del concorso canoro "Il Gallo D'Oro", ideato da Don Luigi, all'epoca parroco del paese, all'inizio degli anni '70. La manifestazione é stata organizzato dalla Proloco del Comune di Petriano con la collaborazione del Comune, della Regione Marche, e di tante attività locali. Nella prima serata di giovedì 28, presentata da Manuelita Cialdini, Paolo Cioppi, Claudio Marini e Mauro Della Betta, ha visto sul palco la scuola di ballo Le Farfalline, i cantanti del luogo che avevano partecipato alle prime edizioni, che hanno riproposto brani del loro repertorio e il barzellettiere pesarese Bicio.



La serata di venerdì 29, condotta dalla bellissima Valentina Violini del posto,ha visto protagonisti, oltre alle Farfalline che si sono esibite in diverse performance, i bravissimi cabarettisti Andrea Vasumi e Scintilla. La serata di sabato 30, condotta dalla bravissima Emanuela Rossi di Rossini Tv e da Andrea Catavolo ed Ugo Palmisano di Radio Studio Più, ha visto la finale del concorso Il Gallo d'Oro.



Tredici concorrenti, tutti marchigiani eccetto Gloria Galassi di Cesena, hanno cantato molti inediti e alcune cover. Al termine della serata, la giuria tecnica era composta da tre professionisti, Luca Pitteri (presidente), Frida Neri e Stefano Venturi, ha proclamato i seguenti vincitori :



1° Classificato: Tatiana Makarena Severini

2° Classificato: Nilo Ferrari

3° Classificato: Arianna Donati

Premio inedio: Andrea Budassi



Durante le quattro serate, sono stati attribuiti anche due riconoscimenti importanti,

Premio "Don Luigi" al Caseificio Val D'Apsa e Premio Memorial "Francesco Della Betta" a Giammarco Cecconi. La serata di domenica si è conclusa con un ricco aperitivo accompagnato dalla musica di una brava cantante ed un bravo pianista, seguito dalla cena di gala organizzata impeccabilmente. Durante la cena, ancora spettacoli danzanti con le Farfalline e la chiusura della manifestazione con una torta gigantesca per i curca 200 commensali e bellissimi fuochi d'artificio. La prima serata ripresa da Rossini Tv, verrà trasmessa sul canale 80 giovedì 4 agosto, mentre la serata di sabato, sempre su Rossini TV, martedì 2 agosto.



Ballante