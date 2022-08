Basket, i gironi di serie C Silver e serie D

Sport

Rimini

14:19 - 02 Agosto 2022



La partenza è prevista per il primo week end di ottobre, mentre bisognerà pazientare per conoscere le formule di ogni rispettivo campionato.



SERIE C SILVER

Inizio campionato: 02/10/2022



GIRONE UNICO

PALL. NOVELLARA A.S.D.

A.S.D. VENI BASKET

A.S. DIL. VIRTUS MEDICINA

DESPAR 4 TORRI FERRARA

CVD BASKET CLUB A.DIL.

PALL. CORREGGIO A.D.

A.S.D. REBASKET

ASD GAETANO SCIREA BASKET

MAGIK BASKET A.DIL.

GRIFO BASKET IMOLA 1996 A.S.D.

A.S.D. A.B.C. SANTARCANGELO

B.S.L. SAN LAZZARO ssdrl

ASD PALLACANESTRO SCANDIANO 2012

BASKET LUGO

ASD SCUOLA BASKET FERRARAOMEGA BASKET





SERIE D



GIRONE D

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI A.D.

BASKET RICCIONE A.DIL.

G.S. INTERNATIONAL BASKET ASD

BASKET CLUB RUSSI ASD

A.S.D. POL. STELLA

A.S.D. SELENE BK S.AGATA

ASD VILLANOVA BASKET TIGERS

A.S.DIL.CESENA BASKET 2005