"Le domeniche del Lunedì" sono i vincitori de "La Notte dei Talenti" di S.Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:11 - 02 Agosto 2022

Il sindaco Morelli con i vincitori "Le domeniche del lunedì".

Grande successo per "La Notte dei Talenti", il talent organizzato da Aps Pro Loco a San Giovanni in Marignano.

Lo scorso sabato (30 luglio) oltre 500 persone hanno gremito l'Arena Spettacoli di San Giovanni in Marignano per uno spettacolo ricco di emozioni, stupore e meraviglia. Grandiose le performance degli 11 concorrenti, selezionati tra le oltre 20 proposte: Flying Foxes, Angie, A-nura, Chora, Gaia, Gloria, Davide, Irene, Distorsion Plus, le Domeniche del Lunedì e Andrea sono stati capaci di rendere indimenticabile la serata.



Al termine delle esibizioni il pubblico e la giuria hanno decretato come vincitori:

1° classificato: Le domeniche del Lunedì, giovane rock band pistoiese che ha regalato energia e vitalità con la loro proposta di musica fresca e al passo coi tempi

2° classificato: Angie, giovane cantautrice che ha incantato gli spettatori con la sua voce raffinata in una duplice esibizione dal musical alla musica lirica

3° classificato: Flying Foxes, Renato e Giada acrobati, che hanno emozionato per la loro bravura e tecnica, in una esibizione mozzafiato sui tessuti aerei



Protagonisti indiscussi della serata i giudici: Marcello Franca, Arcangela Ricco, Luca Pizzagalli, Vania Arcangeli, Glauco Franca e PROTTO che, a cornice di ogni esibizione, esprimevano con competenza e dedizione un loro parere mescolando consigli tecnici ed empatia. Un grande momento di spettacolo è arrivato con l'esibizione di PROTTO, cantante e musicista dall’ironia arguta, noto per la sua partecipazione all’ultima edizione di X Factor, che ha fatto divertire con le sue canzoni ironiche ma allo stesso tempo pregne di significato, per non parlare poi del virtuosismo al pianoforte che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ad aprire la serata i Ferrer Viviana, band marignanese vincitrice della scorsa edizione.

Grandiosa l’energia dei presentatori, Dario e Giacomo, che hanno mantenuto alta l’attenzione grazie alla loro alchimia, fatta di autoironia, simpatia ed eccentricità, in compagnia dei fantastici membri della Cinghios Band (Edoardo Andreani, Marco Andreani, Giacomo Gambuti) che hanno ritmato la serata con grande qualità e coinvolgimento.



Il Trofeo di questa edizione è stato realizzato dall'artista e pittrice Barbara Zavagnini e consiste in uno spettacolare dipinto su vetro raffigurante la torre civica di Piazza Silvagni, simbolo del nostro paese, incorniciata con una cornice argento. Il nome del vincitore è stato poi inciso in diretta sul palco su una targetta da Luca Il Folle, già autore del premio della 2^ edizione.



Un ringraziamento alle realtà che, con i prodotti enogastronomici da loro offerti, hanno arricchito i premi dei vincitori e in particolare: Az. Agricola Fattoria Poggio San Martino, Cantina Franco Galli, Tenuta del Monsignore, Tenuta del Tempio Antico, Fattoria della Bilancia, Frantoio oleario Bigucci, Olio Ferri, Forno Buresta, Ristorante Spaccio di Vino, Ristorante Il Fortino delle Fate, Ristorante Il Granaio e Osteria della Strega.

Un ringraziamento anche per la composizione floreale di Fioreria d'Arte di Monica Mazzini e per le acconciature delle giudici e dei presentatori a cura di Salone Mari.