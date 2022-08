Aeroporto di Rimini: i dati di luglio. Ecco dove vanno in vacanza i passeggeri

Turismo

Rimini

| 13:57 - 02 Agosto 2022

Foto di repertorio.



A giugno 2022 i passeggeri totali transitati all'aeroporto di Rimini e San Marino sono stati 36.803, 446 di aviazione generale. Dal 28 marzo a oggi i passeggeri complessivi sono stati invece 109.085.



Complice la pandemia, nel 2020 nello stesso periodo erano stati 26.167, nel 2021 18.307. L'aeroporto ha dunque aumentato i suoi passeggeri del 312% e del 489%. Rilevante il confronto tra il luglio 2020 e il luglio 2022: in due anni, in questo mese, i passeggeri sono aumentati del 1290%.



L'82,2% del traffico aereo riguarda tratte del territorio dell'Unione Europea. Ryanair è il vettore di riferimento con il 75,7% dei voli, il 21,2% da e per Budapest, il 15% da e per Varsavia, il 10,9% da e per Palermo, il 10,4% da e per Cracovia.



Per ciò che concerne le tratte extra UE (17,8% del traffico aereo), significativo l'accordo con Wizzair: l'11,8% dei voli che riguardano in totale l'aeroporto Fellini partono o arrivano a Tirana, a cui si aggiunge l'0,3% dei voli di Albawings, sempre da o per Tirana, attivi dal 28 al 31 luglio.



Uno sguardo infine alle mete estive del mese di luglio 2022: 23 i voli per Budapest, 13 per Varsavia, 9 per Londra, Vienna, Cagliari e Palermo.