Nasconde la cocaina in un campo di via Varisco, ma viene colto sul fatto: pusher arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:48 - 02 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Ieri pomeriggio (lunedì 1 agosto) la Squadra Mobile di Rimini ha arrestato un 25enne di nazionalità albanese, sorpreso a cedere 0,83 grammi di cocaina a un tossicodipendente. Il giovane aveva con sé cinque involucri di stupefacente, per un totale di 3 grammi. La Polizia ha effettuato un successivo sopralluogo in un campo di via Varisco, dove il 25enne era stato visto prelevare qualcosa, prima di incontrare l'acquirente. Qui erano sotterrate 23 confezioni di cellophane con quasi 20 grammi di cocaina. Al termine della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno infine sequestrato 4330 euro in contanti. L'arrestato dovrà rispondere di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.