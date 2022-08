La mamma gli dice di abbassare il volume della radio, lui la picchia brutalmente

Cronaca

Rimini

| 13:40 - 02 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Alle 22 circa di ieri (lunedì 1 agosto) la Polizia è intervenuta in un'abitazione di via San Martino in Riparotta, teatro di una violenta aggressione a danno di una donna da parte del figlio, un giovane di nazionalità colombiana. A scatenare la rabbia, la richiesta della madre di abbassare il volume della radio, per non disturbare i vicini: il figlio l'ha presa per il collo e per le braccia, per poi farle sbattere il volto con violenza contro una porta. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il fratellastro dell'aggressore, arrestato per l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate e indagato anche per danneggiamento, in quanto prima di sfogare la sua rabbia contro l'indifesa madre, aveva danneggiato alcuni effetti personali della donna.