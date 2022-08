Parte da Casteldelci il Montefeltro Green Festival

Eventi

Casteldelci

| 12:37 - 02 Agosto 2022

Schigno.



Sabato 6 agosto alle ore 18.00 presso la “Fontona” di Schigno nel comune di Casteldelci il Montefeltro Green Festival aprirà le sue danze sul territorio dell’alta Valmarecchia.



Si tratta di Oltrefestival, una serie di appuntamenti dislocati nei comuni di Casteldelci, Verucchio, Poggio Berni, Maiolo, Sogliano al Rubicone e nella stessa San Marino che ci accompagneranno fino alle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre a Novafeltria, il festival vero e proprio.



Questo primo appuntamento è liberamente ispirato al libro “C’era una volta un fontanile - La Fontona”di Marisa Silvestri edito dal San Marino Green Festival lo scorso anno per i tipi “edizioni del festival”.



Si tratta di un recital poetico-musicale del “RosaMundana duo” dal titolo “Nell’acqua della chiara fontana - incontri, storie, gocce di memoria”.



La Fontona si trova a Schigno, una frazione del Comune Casteldelci ed ha oltre un secolo di storia, e costituisce un vero e proprio “luogo della memoria” per la comunità locale: essa ci parla, infatti, di un tempo ormai lontano, quando per lavare i panni si andava al lavatoio e per abbeverare gli animali si andava al fontanile.



Già lo scorso anno, in occasione della presentazione del libro, si ricreò una sorta di festa popolare con cibo, musica e tanta gente felice di ritrovarsi insieme in un suggestivo contesto naturale a celebrare un pezzo della propria memoria collettiva.



Seguirà un momento conviviale con Apericena (10 euro) - prenotazione obbligatoria.



RosaMundana duo: Liana Mussoni (voce) e Fabrizio Flisi (pianoforte e fisarmonica)

Liana Mussoni ideatrice e regista del recital, nota per la realizzazione di splendidi spettacoli teatrali e musicali, utilizzerà le storie inserite nel libro per ricreare l’atmosfera del tempo.



Sarà accompagnata, come in molti altri spettacoli, dalle musiche del pianista e fisarmonicista Fabrizio Flisi.



Info e prenotazioni: marisa.silvestri@libero.it - tel. 328 4596486