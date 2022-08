Riccione, alla vista del cane poliziotto nascondono droga sul bus

Cronaca

Riccione

| 12:32 - 02 Agosto 2022

I controlli sugli autobus.

Vedono la Polizia Locale con il cane poliziotto Ziko e tentano di liberarsi di sostanze stupefacenti. Gli agenti del comune di Riccione hanno svolto, nello scorso weekend, un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare del centro. Sono stati controllati, ai capolinea degli autobus provenienti da Rimini e Cattolica, i giovani in arrivo, anche per verificare l'eventuale detenzione di sostanze stupefacenti o oggetti atti ad offendere. I controlli sui bus hanno permesso di individuare ed identificare 10 persone che detenevano per uso personale modiche quantità di sostanza tipo hashish o marijuana. Nei bus sono stati trovati anche 15 involucri con sostanze stupefacenti, gettati o nascosti nel momento in cui ha fatto la sua comparsa Ziko.

I controllati sono stati 40, tutti appena maggiorenni.