Anche a Santarcangelo controlli sul rispetto della velocità e contro gli schiamazzi da motorino

| 12:27 - 02 Agosto 2022

Controlli per il rispetto della velocità e della quiete pubblica: queste le principali attività che hanno recentemente impegnato la polizia locale della bassa Valmarecchia. Anche a seguito di diverse segnalazioni giunte dai residenti, nelle scorse settimane gli agenti hanno concentrato le verifiche sul rispetto dei limiti di velocità sulle vie Santarcangiolese, Braschi, Marecchiese, Canonica, Vecchia Emilia e Santa Maria.



Intanto proseguono anche le attività a contrasto di schiamazzi e rumori da parte ciclomotori, con posti di controllo e pattugliamento del territorio attraverso l’utilizzo delle nuove biciclette elettriche in dotazione agli agenti, particolarmente utili per muoversi nei parchi e in centro storico. Sul fronte degli eventi, gli agenti sono stati impegnati anche nel presidio della viabilità e della sicurezza nel corso di spettacoli e concerti.