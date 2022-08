Da Bennato a Saturnino, passando per Peter Pan: gli eventi di agosto a Rimini

Eventi

| 12:20 - 02 Agosto 2022

Edoardo Bennato.

Il mese di agosto a Rimini si apre all’insegna della musica: dopo il concerto di Al Bano di ieri sera, questa sera (2 agosto) sarà il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, Edoardo Bennato, a calcare il palco di piazzale Fellini con il suo concerto gratuito Peter Pan Rock ‘n’ Roll Tour, nell’ambito degli appuntamenti ‘off’ del cartellone ‘La Terrazza della Dolce Vita” ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Appuntamenti che proseguiranno con un altro big della musica, Saturnino Celani, il bassista di Jovanotti, ma anche polistrumentista, compositore e produttore discografico, che lunedì 8 agosto si esibirà alle ore 21,30 con il suo dj set a ingresso gratuito in piazzale Fellini.







Sempre sul palco di piazzale Fellini, con il #Rimini live show di sabato 6 agosto, l’appuntamento è con le web star delle nuove generazioni come Grenbaud, Federica Carta, Mr. Rain, Thomas, Biondo, Holy, Federico Baroni, Emanuele Aloia, Rose Villain, Viola e il Dj Set Viviana Edera. A presentarli Andrea Prada che introdurrà anche gli youtuber LaSabri e Pika, nel loro Live show + Meet and greet previsto per venerdì 5 agosto.







Domenica 7 agosto il sound dell’estate riminese continua con lo spettacolo musicale per sensibilizzare e prevenire gli incidenti stradali “Guida e basta” con ospiti del calibro di Dolcenera, Sandy Marton, Paolo Belli e la sua Big Band, il duo comico Dondarini e Dal Fiume e Maia Pia Timo, per una serata di spettacolo e insieme di riflessione sui rischi possibili di chi guida. Presentano Marco Senise e Sofia Bruscoli.







Dopo la meraviglia e il grande successo di pubblico delle prime due serate, torna “Peter Pan nei Giardini di Kensington”, lo spettacolo tra coreografie volanti e videoproiezioni d’autore, per spalancare gli occhi al sogno e viaggiare in un’epoca fuori dal tempo che lo studio Festi ha ideato per la città di Rimini. L’arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan tornano il venerdì e il sabato sera e nel week-end di Ferragosto nella piazza dei sogni, nel centro storico di Rimini per un grande spettacolo di luci, musica e coreografie volanti che trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente. In concomitanza degli spettacoli, il Fellini Museum e il PART Palazzi dell’Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.







Sempre in centro storico, per la rassegna Percuotere La Mente, la sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, la corte degli Agostiniani ospita mercoledì 3 agosto, il concerto di José Gonzalez, nell’unica data italiana del suo tour: il musicista svedese di origine argentine, che ha raggiunto la celebrità in tutto il mondo, unisce la tradizione latina alle sonorità pop scandinave, mentre sabato 6 agosto la Banda Città di Rimini si esibisce nel tradizionale Concerto di mezza estate. Rimini non dimentica la solidarietà.







Al Parco degli Artisti, tra i vari appuntamenti, giovedì 4 agosto torna il tradizionale spettacolo promosso dalla Clinica Nuova Ricerca che racconterà lo ‘Strauss della Romagna’, per una serata dedicata a Secondo Casadei. Foto, aneddoti, video e ospiti per il ricordo di una leggenda della nostra terra. Sul palco Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento, i maestri di ballo del territorio, la prima violinista dell’orchestra Morricone Angela Benelli e il comico Giampiero Pizzol. Per la rassegna Comedy Park appuntamento invece martedì 2 agosto con Ruggero De I Timidi e venerdì 5 agosto Champions! Greatest Hits, il concerto che ripercorre le musiche di De Gregori, Fifth Dimension, G.Gaynor, Guns 'n Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen e tanto altro.



In centro storico, all’Arena Francesca da Rimini, martedì 2 agosto va in scena un concerto di musica cubana con il gruppo cosmopolita Ruben Rojo y Pennabilli Social Club, mercoledì 3 il concerto di Sergio Casabianca e martedì 9 agosto il concerto ‘terapeutico’ di Thea Crudi, artista spirituale internazionale, cantante di Mantra, scrittrice, relatrice, yogini.

In spiaggia, domenica 7 agosto appuntamento all’alba, a Riminiterme, con Fleurs, un viaggio per recuperare l’essenza del capolavoro pubblicato nel 1999 da Franco Battiato, mentre continuano gli appuntamenti con Radio LatteMiele che trasmette da Rimini, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina per tutto il mese di agosto.







Continuano fino al 10 agosto i salotti en plein air del tardo pomeriggio ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, nella terrazza del Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti tra i personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del giornalismo e della cultura contemporanea (in allegato la locandina con il programma completo).







Diverse le mostre da non perdere legate al mondo felliniano, tra cui la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”, che il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor fino al 4 settembre con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Sempre al Palazzo del Fulgor è ospitata l’inedita mostra, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo Fellini forbidden, che resterà aperta fino al 6 novembre.







Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli e percorsi serali in città. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini, mentre il giovedì sera a Notturno d'Arte, la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico. Ma tante sono le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione.



Proseguono infine i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour, la Mostra mercato dell'artigianato handmade, Artigiani al Centro, e l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23.







Tra gli eventi e le attività sportive ospitate a Rimini nel corso della settimana, il Master Nazionale di bocce maschile e femminile, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce ai bagni Libra, e i micro-eventi sportivi, di foot volley, teqball, beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, professionisti e non, con Un mare di Sport.







mercoledì 3 agosto 2022



Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

José Gonzalez



Percuotere la mente: sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea



Percuotere la mente, la sezione della 73 sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, propone la musica di José Gonzalez, musicista svedese di origine argentine.



Dopo il suo ultimo lavoro in studio Local Valley, torna finalmente in Italia, fermandosi a Rimini, per l’unica data italiana del suo tour.



Local Valley, riconosce Gonzalez, “nasce come naturale conseguenza dei vari stili che ho esplorato negli anni. Mi sono proposto di scrivere canzoni con le stesse caratteristiche: brevi, melodiche e ritmiche, un misto di cantautorato folk classico e brani con influenze dall’America latina e dall’Africa. E’ un lavoro che va oltre ai precedenti ma non meno personale. Al contrario, mi sento più a mio agio che mai nel dire che questo disco riflette me e i miei pensieri in questo momento”.



Ore 21.15. Ingresso unico € 25. Info: 0541 704294-96







giovedì 4 agosto 2022



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Taca Sgond con Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento



Una serata dedicata a Secondo Casadei, il simbolo della Romagna e autore dell’inno di una terra che anche grazie alla musica del Maestro trasmette il suo sorriso.



Il titolo della serata, Taca Sgond, aggiorna l’incitamento che all’inizio del secolo scorso si diffuse in Romagna per far partire la musica che faceva ballare la Romagna: Taca Zaclèn!



La musica fa da colonna sonora al racconto di colui che nel 1954 compose Romagna Mia, l’inno di un popolo, anni nei quali la musica di Secondo Casadei dava un briciolo di serenità dopo la Guerra. Ospiti della serata Moreno il Biondo con l’Orchestra Grande Evento, i maestri di ballo del territorio, con gli intermezzi del comico Giampiero Pizzol e l’esibizione di Angela Benelli, prima violinista dell’Orchestra Ennio Morricone.



Lo spettacolo è gratuito ed è proposto dalla clinica Nuova Ricerca. I biglietti sono in distribuzione presso le sedi di Rimini, Santarcangelo e Villa Verucchio.



Ore 20.30. Ingresso gratuito su prenotazione, che è possibile effettuare presso le sedi di Clinica Nuova Ricerca. Info: 349 2364464 (per prenotazioni anche con whatsapp)







5 e 6 agosto; dal 12 al 15 agosto 2022



piazza Malatesta - Rimini centro storico

Peter Pan nei Giardini di Kensington



Spettacolo di luci, musica e coreografie volanti



Un grande spettacolo in piazza Malatesta trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere: gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington; le vasche d'acqua si trasformano nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigano le barchette degli adulti e i velieri solcano il cielo. La Torre sarà un'isola, l'Isola degli Uccelli. Un racconto per immagini sul mito di Peter Pan e dell’eterna giovinezza attraverso l’archetipo del giardino come salvezza.



Da fine luglio a metà agosto uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole porterà magia e stupore nella piazza dei sogni, a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone.



Orario: tutti i venerdì e i sabati dal 29 luglio al 13 agosto, alle 21.30 con replica alle 22.30. Lo spettacolo è replicato anche domenica 14 e lunedì 15 agosto, sempre alle 21.30 e alle 22.30



Ingresso gratuito. Per l’occasione il Fellini Museum e il PART Palazzi dell’Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.







venerdì 5 agosto 2022



Rimini, piazzale Fellini

LaSabri e Pika



Gli youtuber LaSabri e Pika, incontrano il loro pubblico nella splendida cornice del Parco Fellini per un Live show + Meet and greet.



LaSabri, con un passato da ginnasta e modella, apre nel 2014 il suo canale su YouTube col nickname “LaSabriGamer”, attraverso cui vive la sua passione per i videogiochi e in breve diventa la regina di YouTube, la sorella maggiore, l’amica più grande che tutte le ragazzine e i ragazzini vorrebbero avere. Vanta 2,26 milioni di iscritti al suo canale.



La Youtuber è convolata a nozze con Pika Palindramo lo scorso giugno. Alessio Bourcet, questo è il suo vero nome, è uno dei videomaker e youtuber più richiesti del momento. Ha partecipato a programmi tv come Avanti un Altro, Chiambretti Night Show e Zelig Event ed è stato presentatore di alcuni eventi e spettacoli dedicati al video making. A seguire si è affermato come Youtuber. I fan sui social li seguono anche per la loro vita privata e per la loro storia insieme. Presenta la serata Andrea Prada.



Ore 21. Ingresso gratuito. Dalle ore 15.00 del giorno 5 agosto e fino a inizio spettacolo si potranno ritirare i pass (gratuiti) per partecipare al meet&greet - c/o area evento Piazzale Fellini per incontrare i propri beniamini.







sabato 6 agosto 2022



Rimini Marina centro, Piazzale Fellini

#Rimini live show



Sul palcoscenico di Piazzale Fellini, nella cornice del Grand Hotel, sabato 6 agosto saliranno le web star delle nuove generazioni: Grenbaud, Federica Carta, Mr. Rain, Thomas, Biondo, Holy, Federico Baroni, Emanuele Aloia, Rose Villain, Viola. Dj Set Viviana Edera.



Presenta Andrea Prada.



Ore 21.00 Ingresso gratuito.







sabato 6 agosto 2022



Arena Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Concerto di mezza estate. Rimini non dimentica la solidarietà



Nell'ambito della rassegna 'Concerti d'Estate', la Banda Città di Rimini si esibisce in concerto, diretta dal Maestro Jader Abbondanza. Ospite della serata il soprano Elisa Luzi.



Il concerto è organizzato dalla Filarmonica Città di Rimini in collaborazione con Volontarimini e fondazione ISAL, terapia del dolore.



L’ingresso è libero. I posti non sono numerati ed è attiva la prenotazione dei biglietti da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 331 6468363 indicando:



– nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento



– numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone)



Ore 21.00 Info: 331 6468363







domenica 7 agosto 2022



piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Guida e basta



Spettacolo musicale e comico con Dolcenera, Sandy Marton, Paolo Belli e la sua Big Band, il duo comico Dondarini e Dal Fiume e Maia Pia Timo



Una serata di spettacolo e riflessione per sensibilizzare ai rischi possibili chi guida.



L'evento rientra infatti nell'ambito di #Guida e basta, no alla distrazione al volante!, la campagna di informazione e sensibilizzazione della Regione Emilia-Romagna per prevenire e ridurre gli incidenti stradali, in linea anche con le indicazioni della Comunità Europea, che ha l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime e dei feriti gravi entro il 2030 (rispetto al 2020).



Sul palco di piazzale Fellini si alternano grandi protagonisti della musica italiana: Dolcenera, Sandy Marton, Paolo Belli e la sua Big Band, insieme al duo comico romagnolo Dondarini e Dal Fiume e a Maia Pia Timo, attrice, comica e cabarettista italiana.



A condurre la serata, sono Marco Senise e Sofia Bruscoli.



L'evento è realizzato in partnership con Anas.



Ore 21 Ingresso libero.







fino a mercoledì 10 agosto 2022



Grand Hotel, parco Federico Fellini - Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita



Nell'affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel di Rimini, si volge la terza edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi.



Un ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea. Tra gli ospiti: Edoardo Bennato, Cristiano Malgioglio, Paul Young, Al Bano, Mario Lavezzi, Giovanni Caccamo, Saturnino, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Marcello Veneziani, Alessandro Politi, Barbara De Rossi, Maria Grazia Cucinotta, Enzo De Caro, i Ministri Mariastella Gelmini e Massimo Garavaglia, Nancy Pelosi, il senatore USA Paul Strauss e la scrittrice e attivista americana Kerry Kennedy, il campione di nuoto ai giochi paraolimpici di Tokyo 2020, Antonio Fantin. Gli appuntamenti continuano con:

2 AGOSTO: Enzo Decaro (attore e sceneggiatore) - Ludovico di Meo (giornalista e direttore sanmarino RTV) - Francesco Paolucci (attore)

3 AGOSTO: Cristiano Malgioglio (artista e cantante) - Mirko Casadei (cantante) - Jasmine Rotolo (cantante)

4 AGOSTO: Giulio Terzi di Sant’Agata (Ambasciatore) - Paul Strauss (Senatore Washington DC) - Matteo Angioli (Segretario Global Commette)

5 AGOSTO: Maria Stella Gelmini (Ministro degli Affari Regionali) - Giampiero Mughini (giornalista) - Barbara De Rossi (attrice). Interverrà Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna)

6 AGOSTO: intervista Massimo Garavaglia (Ministro al Turismo) - Paul Young (cantante)

7 AGOSTO: Marcello Veneziani (giornalista e scrittore). Interverrà Andrea Corsini.

8 AGOSTO: Simona Ventura (conduttrice produttrice) - Alessandro Politi (giornalista) - Elisabetta Aldrovandi (avvocato garante delle vittime). Interverrà il Gruppo Musicale OP3

9 AGOSTO: Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense) - Saturnino (musicista ed

imprenditore) - Shel Shapiro (cantante)

10 AGOSTO: Luigi Di Maio (Ministro degli Esteri) - Mario Lavezzi (compositore cantautore e produttore discografico)



Orario incontri: ore 18.15 al Grand Hotel. Ingresso gratuito su prenotazione. Posti limitati.



*Prenotare a: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al tel. 0541/22122.





Previsti anche eventi “Terrazza Off”







martedì 2 agosto 2022

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Edoardo Bennato in concerto



Peter Pan Rock ‘n’ Roll Tour - Estate 2022



Torna il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi; sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana della persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni artista: l’Amore.



Edoardo Bennato torna live in questa estate 2022 con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues, proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine.



Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da: Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre; Raffaele Lopez alle tastiere; Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.



Ore 21.30 Ingresso gratuito







5 e 6 agosto ore 9.00 – 10.30*



Bikram Yoga con Master Yoga Dino Baranzelli e Simona Ventura



Spiaggia Grand Hotel Rimini







5 e 6 agosto ore 18.00 -19.30*



Bikram Yoga con Master Yoga Dino Baranzelli



Piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio







Lunedì 8 agosto



Rimini piazzale Fellini

Saturnino Celani DJ set

Polistrumentista, compositore e produttore discografico, attualmente uno dei migliori bassisti sulla scena internazionale, la sua esplosione è arrivata grazie a Jovanotti, un sodalizio artistico che dura da oltre 30 anni. Nel 1995 esordisce come solista, unendo la vita dei grandi palchi a quella dei piccoli live che avvicinano alle persone.



ore 21.30 Ingresso gratuito







mercoledì 10 agosto, ore 5.30*

Spiaggia del Grand Hotel

OP3 in Concerto all’alba











Dal 5 luglio a fine agosto 2022



Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40



Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle



Rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico con i migliori film della stagione invernale da vedere 'sotto le stelle'. Una selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima.



martedì 2 agosto: Tra due mondi, di Emmanuel Carrère. Tratto dal romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas dal titolo 'La scatola rossa', incentrato sul tema del precariato e della moderna schiavitù lavorativa.



domenica 7 agosto: Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, di Lee Daniels



lunedì 8 agosto: Il capo perfetto, di Fernando Leòn de Aranoa



martedì 9 agosto: Nowhere Special, di Umberto Pasolini

Ore 21.30 Ingresso: 6 € (intero) - 5 € (ridotto)







martedì 2 agosto 2022



Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico

SGR Live: Ruben Rojo y Pennabilli Social Club



Nella splendida cornice di Castelsismondo, si svolge un concerto di musica cubana con il gruppo cosmopolita Ruben Rojo y Pennabilli Social Club che propone canzoni di Cuba e dintorni ed è formato dall'argentino Ruben Rojo (voce e chitarra), Gildo Montanari da Pennabilli (alla fisarmonica), Pedro Mena Peraza, cubano (percussioni), Lorenzo De Angeli da Urbania (al basso), Enrico Farnedi di Cesena (alla tromba).



Gli artisti propongono revival di successi e canzoni della tradizione folkloristica cubana, portate all’attenzione del pubblico mondiale dal Buena Vista Social Club.



I loro brani e quelli dei più famosi compositori sono riproposti in chiave timbrica e suonati dal vivo, creando un mix sensuale di allegria e danza coinvolgenti.



Ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GruppoSGR/







martedì 2 agosto 2022



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano



Comedy Park – Ruggero De I Timidi



Un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage. Al Parco degli Artisti Ruggero presenta: “Sole Cuore Hangover”, un tour musical e balneare per far conoscere al pubblico le nuove canzoni e intonare assieme le celebri hit che lo hanno reso famoso



Biglietti su liveticket da 15 € e 12€ + diritti prevendita, per informazioni tel. 3351207464.



Ore 21. Info: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini







mercoledì 3 agosto 2022



Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico



SGR Live: Senza freni, Concerto di Sergio Casabianca

Nella splendida cornice di Castelsismondo si esibiscono Sergio Casabianca, voce e chitarra, insieme a Francesco Montesi al pianoforte, per un concerto acustico dedicato all'Amore e alle canzoni che lo raccontano. Una serata tra inediti e tributi ai grandi interpreti, un inno alla musica d'autore e al più nobile dei sentimenti, nella sua accezione più ampia.



Ore 21.30. Ingresso libero







mercoledì 3 agosto 2022

Rimini, al Giardino del Lapidario del Museo della Città

Il sussurro del corpo

Nell’ambito della rassegna ‘La natura della danza’ va in scena ‘Il sussurro del corpo’, studio-performance del Collettivo Movimento Centrale Danza & Teatro, con il lavoro di Virginia Benzi, Annachiara Cipriani, Elena Costantini, Stefano Dell’Erba, Chiara Fabbri, Sigrid Kohn, Letizia Ghiotti, Manuela Graziani, Natacha Niemants, Sara Ninfali, Isabella Piva, Sabrina Rastelli, Valentina Rastelli, Michela Rinaldi, Elena Savini, Natascia Tassinari, Monica Tomasetti e con la regia di Claudio Gasparotto. La performance, una creazione trascendente e visionaria, nasce dal dialogo con la musica di Eloisa Manera, violinista italo-spagnola attiva in una vasta gamma di ambienti musicali, e Stefano Greco, musicista e ingegnere del suono per Phase Duo.

Una riflessione sulla vita segreta della natura e su una nuova condizione umana.

Ore 21.30 Ingresso libero senza prenotazione Info:0541 72 61 07



mercoledì 3 agosto

Rimini, Giardino del Part, Piazza Malatesta

Gianfranco Franz: L’Umanità a un bivio

Presentazione del libro su Il Dilemma della sostenibilità a trent’anni da Rio De Janeiro

Ne discutono Gianfranco Franz, professore ordinario dell’Università di Ferrara, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione e Gigi Riva, giornalista e scrittore, insieme ad Anna Montini, Assessore alla Transizione Ecologica, Blue Economy, Statistica del Comune di Rimini.

Ore 21.20 ingresso gratuito







tutti i mercoledì d'estate 2022



Rimini centro storico

Rimini Shopping Night



Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura.



In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.



Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.



Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.



Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/







tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022



Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda



Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate, un'iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live...per un momento di svago e divertimento per tutte le età.



Orario: 18.00 - 23.00







giovedì 4 agosto 2022



Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 - Rimini centro storico

Canta per il Mondo



La riqualificata Corte degli Agostiniani ospita il Concerto di Musica Popolare di repertorio Internazionale a scopo benefico, proposto dall’associazione “Il Ponte sul Mare”, in collaborazione con il gruppo vocale “Amarcanto” e il Corone, il piccolo coro delle scuole Karis.



Alla sua IX edizione, l'iniziativa vede la partecipazione di Michele Fabbri e di Duo StriAgo. Il Coro popolare, composto da 50 coristi, è diretto da Laura Amati e Anna Tedaldi.



Le donazioni raccolte durante la serata verranno devolute a favore di Fondazione AVSI a sostegno di 16 borse di studio per gli studenti della High School Luigi Giussani di Kampala, in Uganda. Ore 21.30 Ingresso a offerta libera Info: ilpontesulmare1@gmail.com







venerdì 5 agosto 2022



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Champions! Greatest Hits



Nella cornice del Parco degli Artisti, ai piedi del fiume Marecchia, è proposto un concerto che ripercorre le musiche di De Gregori, Fifth Dimension, G.Gaynor, Guns 'n Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen e tanto altro.



Si esibiscono alla chitarra Riccardo Bertozzini, al basso Max Freschi, alla tastiera Mattia Guerra, alla batteria Fabio Nobile; le voci di Alberto Bastianelli, Sergio Casabianca, Marco Giorgi, Mario Mosca, Cristina Di Pietro, Simone Romanato, Giuseppe Righini, Gloria Turrini. L'orchestra Rimini Classica è diretta dal Maestro Aldo Maria Zangheri.



I biglietti sono disponibili su Liveticket



Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: riminiclassica@gmail.com - pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini







domenica 7 agosto 2022



Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

Fleurs - Concerto all'alba a cura di Rimini Classica



Sulla spiaggia di Riminiterme, Andrea Amati, il trio EOS e Stefano Zambardino al pianoforte, recuperano l’essenza del capolavoro pubblicato nel 1999 da Franco Battiato dal titolo Fleurs (primo di tre capitoli), un personalissimo viaggio sentimentale composto da grandi canzoni di autori in qualche modo a lui “vicini”. Durante il concerto sono proposti oltre ad alcuni brani dei cantautori scelti da Battiato, anche alcune personali rivisitazioni tratte dal repertorio originale del cantautore siciliano. Un viaggio musicale per voce, pianoforte e archi.



I biglietti saranno presto disponibili su Liveticket



Ore 5.30 Ingresso a pagamento. Info: riminiclassica@gmail.com







martedì 9 agosto 2022



Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico

SGR Live: Thea Crudi canta i Mantra dell'Himalaya



Nella splendida cornice di Castelsismondo, si svolge un concerto durante il quale si esibisce Thea, un'artista spirituale internazionale: cantante di Mantra, scrittrice, relatrice, yogini.



La voce di Thea accompagna l'ascoltatore in un viaggio profondamente meditativo, attraverso il potere terapeutico dei Mantra dell’Himalaya, dei suoni sacri delle campane tibetane, dell’harmonium e dei suoni dall’India.



Ore 21.30 Ingresso libero.







fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Domenica 7 agosto, alle 21, lo storico Andrea Santangelo presenta il suo libro Generali e battaglie della Linea Gotica (Bookstones, 2019), dialogando con Alessandro Agnoletti, giornalista e direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Rimini.











Fino al 28 agosto 2022



Rimini Marebello - Bagno 99, Lungomare Giuseppe di Vittorio 54

Radio LatteMiele in spiaggia



Per l'estate 2022 Radio LatteMiele trasmette da Rimini, trasformandosi in megafono della città e delle sue spiagge, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina.



Il primo programma va in onda dalle 11.30 alle 14.00. Un radio show dal titolo 'Gli Spiaggiati', incentrato proprio sui bagnanti che si trovano sulla spiaggia di Rimini. Giochi, canzoni, momenti di intrattenimento e interviste sempre con un occhio attento a quello che succede lungo il litorale della città.



Il secondo programma dal titolo 'ApeRiminiamo' va in onda dalle 17.30 alle 20.00 all’ora dell’aperitivo, il momento per raccontare cosa succede in città, con spazio alle iniziative turistiche e culturali dell’estate riminese. Interviste a cantanti italiani e a personaggi e personalità riminesi.



Il contenitore della domenica va in onda dalle 10.00 alle 13.00. Notizie, interviste con focus sulle attività del giorno festivo per eccellenza a Rimini.



Lo studio radiofonico dal quale prendono il via programmi, giochi, animazione è allestito al “Bagno 99” di Marebello, con il supporto di PiacereSpiaggiaRimini.



Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.00 - dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00



tutte le domeniche dalle 10.00 alle 13.00



Info: www.lattemiele.com/rimini-2022/







tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com







fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it



