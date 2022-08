La Vela illuminata arriva a San Clemente e porta Jane Austen

Eventi

San Clemente

| 11:42 - 02 Agosto 2022

Anya Taylor-Joy.

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica, organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission ed il contributo dei Comuni di Montegridolfo, San Clemente e Poggio Torriana, Coop. Cento Fiori Rimini e Associazione Società de Borg aps ed il patrocinio del Comune di Rimini, prosegue con il suo variegato cartellone di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle ore 21.15).



Mercoledì 3 agosto a San Clemente in piazza Mazzini è in programma il film Emma di Autumn de Wilde con Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Chloe Pirri e Mia Goth.



Uno dei testi più amati di Jane Austen ritorna sul grande schermo, dopo la versione del 1996 con Gwyneth Paltrow, con protagonista la star della serie “La regina degli scacchi”, Anya Taylor-Joy nei panni di Emma, orfana di madre e figlia di un brontolone ipocondriaco, campionessa di pettegolezzi e di matrimoni combinati, tranne il suo, nonostante l’attrazione per il giovane Mr. Knightley. Ma si sa che al cuor non si comanda… Tra corsetti e colori pastello, tra tradizione ed un pizzico di modernità, le pagine della Austen rivivono in maniera frizzante in una commedia sbarazzina e gioiosa.