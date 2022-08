Strage Bologna, Petitti: "Trasmettere a nuove generazioni"

Attualità

| 20:08 - 01 Agosto 2022

Intervento della presidente dell'Assemblea legislativa in occasione dell'evento "Il futuro della memoria".

Di fronte a quanto accadde il 2 agosto del 1980 "il nostro impegno oggi, l'impegno dell'Emilia-Romagna, è trasmettere quanto accaduto alle nuove generazioni, difendere i valori della democrazia, sostenere gli sforzi per andare avanti e fare piena luce su quanto accaduto: in particolare voglio ricordare che quest'anno, grazie ad un'importante sentenza, altre condanne si sono aggiunte. Ma ancora non basta". E' il pensiero della presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna intervenuta, alla vigilia della commemorazione della strage alla stazione di Bologna, all'evento 'Il futuro della memoria' organizzato da Cantiere Bologna L'evento si articola in tre giornate di riflessione - le prossime due in programma a settembre - sul valore della memoria, con l'obiettivo di coinvolgere intellettuali, testimoni e studiosi con testimonianze di Paolo Bolognesi, Associazione vittime strage del 2 agosto 1980; Daria Bonfietti, Associazione vittime strage di Ustica; Rosanna Zecchi, Associazione vittime della Uno Bianca e Gian Luca Luccarini, Associazione vittime Marzabotto. "Sono d'accordo - ha scandito la presidente - con quanto chiede Paolo Bolognesi: dobbiamo proseguire l'opera di desecretazione e digitalizzazione degli atti affinché ogni ombra sparisca e si faccia piena luce su quanto accaduto. Domani, di nuovo, per l'ennesima volta - ha evidenziato Petitti- saremo tutti insieme in corteo. Fin davanti alla Stazione di Bologna. Un rito civile che ci unisce nel ricordo e nel dolore. Per chiedere ancora una volta verità e giustizia". E quest'anno, conclude Petitti, "come Assemblea legislativa, abbiamo deciso di promuovere il progetto 'A destino', un rito di teatro civile che coinvolgerà 85 cittadine e cittadini volontari che proprio domani, giorno della commemorazione, dopo le 10:25 partiranno verso le destinazioni mai raggiunte dalle vittime" della strage.