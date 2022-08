Aeroporto Rimini, Bonaccini: "Daremo altre risorse"

Attualità

Rimini

| 20:02 - 01 Agosto 2022

"Sull'aeroporto faremo ulteriori investimenti", ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in riferimento al Fellini di Rimini a margine di una conferenza stampa. "L'aeroporto deve vivere se c'è mercato, non perché un altro ente, in questo caso la Regione, appiana i debiti - ha premesso il governatore -. Ma abbiamo sempre detto, d'intesa con il Comune di Rimini e con l'aeroporto stesso, che noi siamo pronti a mettere milioni e milioni di euro per migliorare l'infrastruttura e i servizi che l'infrastruttura e la struttura devono garantire". Bonaccini ha annunciato che "oltre ai 3 milioni che abbiamo già dato, stiamo attendendo il cosiddetto Piano di fondi sviluppo e coesione, che il Governo italiano deve consegnare a tutte le Regioni. Appena verrà consegnato sapremo qual è la dotazione certa di risorse". A quel punto "diremo quali sono le risorse, ma saranno risorse importanti", perché l'aeroporto "ci ha presentato un piano di sviluppo industriale che ci ha convinto, che vuole rendere questo aeroporto sempre più attrattivo, con sempre più voli in arrivo e in partenza".