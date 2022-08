Investite da treno: pochi minuti prima telefonata al padre

Cronaca

| 17:31 - 01 Agosto 2022

La stazione di Riccione dopo la tragedia.

Qualche minuto prima di morire travolte da un treno in transito alla stazione di Riccione ieri mattina, Giulia e Alessia Pisanu, 17 e 15 anni, sorelle di Madonna di Castenaso nel Bolognese, avevano parlato al telefono con il padre per rassicurarlo che stavano tornando a casa. E' quanto emerso dalle varie testimonianze che la Polizia ferroviaria sta raccogliendo circa le ore precedenti la morte delle due ragazze. Tra queste anche quella di un ragazzo di 24 anni che ieri mattina (31 luglio), all'uscita della discoteca Peter Pan, ha accompagnato le due sorelle in stazione.