| 17:19 - 01 Agosto 2022

Giovanni Sacheli.

La frequenza di rimbalzo, indicata anche come bounce rate in inglese, è un aspetto molto importante per la web analytics, vale a dire l’analisi delle statistiche di traffico che riguardano un sito web. Ci spiega che cos’è Giovanni Sacheli, consulente web marketing, fondatore e autore del blog Eve Milano.





Che cos’è la frequenza di rimbalzo?



Meglio avere una frequenza di rimbalzo alta o bassa, quindi?



Ma se ci si rende conto che la frequenza di rimbalzo è alta che cosa si può fare?



Anche il design può influire da questo punto di vista?

Che cosa fa Giovanni Sacheli

La frequenza di rimbalzo indica. Matematicamente può essere definita come il rapporto fra le sessioni di una pagina divise per la, oppure la percentuale della totalità delle sessioni sul sito in cui è stata visualizzata una sola pagina dagli utenti che hanno attivato, quindi, una richiesta sola al server di Google Analytics. Non esiste unaper tutti i siti, visto che ci sono tanti tipi di siti differenti, con una vasta gamma di informazioni fornite. È più utile, invece, indicare una frequenza media di rimbalzo di settore. È chiaro, per esempio, che un sito che si occupa di previsioni meteo ha un bounce rate alto, in quanto viene consultato per ottenere delle: in pratica il visitatore legge solo ciò di cui ha bisogno per poi abbandonare subito il sito. Ma questo non implica che l’utente abbia avuto una esperienza di navigazione negativa. In casi in cui si attiva una campagna pay per click con Google Ads, è doveroso prendere coscienza di questo fattore, che sostanzialmente indica se l’utente ha trovato interessante la pagina in cui è atterrato, oppure se è scappato via giudicandola inutile al proprio percorso di informazione.In linea di massima sarebbe preferibile una frequenza di rimbalzo bassa, perché vuol dire che c’è un alto, che la navigazione è semplice e chiara e che le informazioni che vengono fornite sono di qualità. Un basso bounce rate, inoltre, corrisponde a un aspetto grafico intrigante e a contenuti che sono organizzati in maniera ottimale. È possibilenon solo su una specifica pagina, ma anche su tutto un sito web, su un insieme di pagine o su un particolare canale di provenienza. Per il calcolo del bounce rate è sufficiente dividere il numero di utenti che visitano la pagina una volta sola per il numero totale degli utenti che hanno visitato la pagina. Si tiene conto di una singola sessione di navigazione in funzione della, che in genere è pari a 30 minuti.Ovviamente bisogna individuare le origini del problema, che possono essere molteplici. Per esempio, si può trattare ditroppo lunghi. I siti veloci, di solito, hanno una frequenza di rimbalzo più bassa rispetto a quella dei siti lenti. È più probabile, infatti, che un utente abbandoni una pagina che ci mette troppo tempo a caricare. Il fatto è che il tempo di caricamento è tanto più elevato quanto più il sito contiene script, immagini, audio, video e in generale. Diverse ricerche evidenziano che un’attesa superiore ai 3 secondi determina un aumento esponenziale della frequenza di rimbalzo; proprio per questa ragione è indispensabile preoccuparsi di verificare che il proprio sito sia performance eCerto, sono due fattori importanti sia l’aspetto grafico che il modo in cui il sito si presenta. Qualunque sito deve essere in grado di trattenere chi lo visita, ed è per questo motivo che è auspicabile; i font devono essere eye-friendly, con caratteri di dimensioni abbastanza grandi. Da evitare le pagine piene di banner e di animazioni, mentre il layout deve essere per quanto possibile ordinato e chiaro. Occorre, poi, che il sito sia fruibile sia da computer che da smartphone, con condizioni di luce e risoluzioni differenti. In generale gli utenti devono avere un buon motivo per navigare fra i contenuti, e vanno messi nelle condizioni di potercon facilità. Nel novero delle cause più comuni di frequenza di rimbalzo elevata ci sono, non a caso, i problemi di navigazione. Per scongiurarli, è opportuno dare vita a una struttura di link interni organizzata con cura, chiara e solida, basata su deep links,e ovviamente un menu. Una navigazione complicata si traduce in utenti frustrati che, a quel punto, possono decidere di abbandonare il sito.Esperto di search advertising e strategie di posizionamento su Google, Giovanni Sacheli ha aperto nel 2009 il, attraverso il quale parla di web analytics e ottimizzazione per i motori di ricerca. Chi ha la necessità di usufruire di una consulenza Google ads si può rivolgere a Sacheli avendo la certezza di vedere soddisfatti i propri bisogni, grazie a un professionista del settore di comprovatae affidabilità.