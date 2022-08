Covid San Marino: sette ricoveri in ospedale, nessuno in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:06 - 01 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Nella settimana compresa tra il 25 e il 31 luglio 2022, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha registrato 267 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, a seguito di 1.220 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 21,89%). Nella stessa settimana ci sono state 365 guarigioni e la media dei ricoverati è pari a 7 (di cui 0 in Terapia intensiva).



Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 19.890 di cui: 312 positivi attivi (età media 51 anni, 182 femmine e 130 maschi), 118 decessi e 19.460 guarigioni.



Sono 7 le persone attualmente ricoverate in Ospedale, tutte nelle stanze di isolamento e positive al virus SARS-CoV-2, mentre una persona risulta in quarantena domiciliare.

I tamponi totali eseguiti sono 168.097, di cui 34.343 su singole persone.