Riccione incontra il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Eventi

Riccione

| 15:59 - 01 Agosto 2022

Il direttore di ETRU Valentino Nizzo.

Martedì 2 agosto alle ore 21:00 al Museo del Territorio Riccione si terrà l'incontro con il direttore del 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐎 𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐄𝐓𝐑𝐔𝐒𝐂𝐎 𝐃𝐈 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐆𝐈𝐔𝐋𝐈𝐀 Valentino Nizzo per parlare di temi importantissimi legati ai musei come luoghi di comunità, partecipazione, inclusione e benessere.



Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (ETRU), da quando ha ottenuto l'autonomia, ha cercato di intraprendere un articolato percorso per essere sempre più 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 e 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨, parole d'ordine fondamentali per perseguire il traguardo di renderlo più simile possibile a una casa, a un luogo in cui si deve e si vuole tornare nel quale si è padroni e ospiti al tempo stesso.



Il Direttore racconterà le iniziative attuate e i progetti futuri per rendere il museo un luogo di benessere, e sarà anche l'occasione per presentare pubblicamente la convenzione "Tular Rasnal - Etruschi senza confini" sottoscritta dal Comune di Riccione.



Ingresso gratuito con prenotazione tramite:

museo@comune.riccione.rn.it

0541 600113