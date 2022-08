Santarcangelo, anteprima Calici: cena gourmet alla Rocca

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:11 - 01 Agosto 2022

Silver Succi e Fabrizio Timpanaro.

Sono disponibili ancora alcuni posti per la Cena Gourmet alla Rocca di giovedì 4 agosto, nell’incantevole cornice della Corte del Castello di Santarcangelo. Una serata unica che unisce una location suggestiva, in uno dei borghi più belli d’Italia, i piatti nati dalla creatività dello Chef Silver Succi e un’accurata selezione dei vini rappresentativi del territorio.

L’evento rappresenta l’anteprima dell’edizione 2022 di Calici Santarcangelo, in programma il 5 e 6 agosto nell’incantevole borgo santarcangiolese.



“Un appuntamento a cui come Pro Loco e Città Viva teniamo molto, – commenta Franco Foschi, direttore organizzativo dell’evento - un anticipo di quello che accadrà nelle giornate di venerdì e sabato. Un momento più raccolto ma di grandissima qualità, grazie alla collaborazione con Quartopiano Suite Restaurant. Siamo certi che sarà una serata magica nella splendida Corte della Rocca, che rappresenta il fulcro della nostra città”.



“Il cibo, come lo intendiamo noi, rappresenta un’esperienza capace di esaltare i cinque sensi – dice Chef Silver Succi -. Per questo appuntamento abbiamo studiato un menu degustazione che, dall’antipasto al dolce, propone un viaggio tra sapori e profumi del territorio, reinterpretando in chiave moderna alcuni piatti della tradizione. Gustarli, riempiendosi gli occhi della bellezza del luogo che ci ospiterà, rappresenta il valore aggiunto di questa anteprima”.



“La sinergia con il territorio – spiega il maitre e sommelier Fabrizio Timpanaro – è un aspetto al quale Quartopiano tiene molto. Nella scelta della selezione enologica da accompagnare a questo menu degustazione abbiamo voluto valorizzare alcune tra le migliori cantine romagnole, proponendo alcuni dei loro vini più interessanti”.





Il programma della serata prevede, alle 20:30, l’aperitivo a buffet sotto le mura del Castello e, dalle 21:00, la cena servita nella Corte della Rocca (in caso di maltempo l’evento si terrà all’interno delle sale del Castello)

A fare da sottofondo alla serata la musica eseguita dal vivo dal pianoforte di Gabriele Zanchini e dalla voce di Nicoletta Fabbri.

Per info e prenotazioni (anche WhatsApp) contattare il numero 389 9807370.





IL MENU

Il nostro benvenuto sotto le mura del Castello

L’aperitivo standing a buffet

Finger food e bollicine

***

La cena servita nella Corte della Rocca

Gli inediti piatti d’autore di Silver Succi e la sua brigata

Tentacoli di polpo, fagiolini, pesche e caviale

Bocconcino di tonno Alalunga, borlotti e mediterranea

Cappelletti ripieni di pomodoro, crema di robiola e gamberi rosa marinati

Scaloppa di ricciola, parmigiana di melanzane al pesto di basilico e mandorle

Bavarese al cioccolato Opalys, gelato al cioccolato Andoa e prugne Sangue di Drago

***

I vini in abbinamento selezionati tra le migliori cantine della Romagna, a cura di Fabrizio Timpanaro

Giovanna Madonia

Tenuta Colombarda

Tenuta Pertinello

Tenuta Saiano

Valle delle Lepri

***