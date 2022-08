Trascina una moto nel tentativo di rubarla: preso da due poliziotti liberi dal servizio

Cronaca

Rimini

| 14:16 - 01 Agosto 2022

Stava trascinando una moto in strada, ma è stato scoperto da due poliziotti fuori servizio che l'hanno riconosciuta come il mezzo di un loro amico. E’ finito così in manette un ragazzo del Gambia per i reati di tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Erano le 20 passate di ieri, domenica 31 luglio quando, due agenti, non operativi, appresa la notizia, si sono immediatamente attivati e, dopo essersi qualificati come poliziotti, hanno subito cercato di bloccarlo.

Quest’ultimo, di tutta risposta ha iniziato a spintonare e a colpire con calci e pugni i due poliziotti, ma sono riusciti comunque a placarlo. Accompagnato in Questura, è stato formalizzato l’arresto, in attesa del giudizio direttissimo.