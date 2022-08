"I delfini": una consegna speciale per la sindaca Franca Foronchi

Attualità

Cattolica

| 13:55 - 01 Agosto 2022

Laboratorio "I delfini".

Piacevole incontro questa mattina (1 agosto) nella Sala Giunta di Palazzo Mancini tra una delegazione del laboratorio "I delfini", della cooperativa 134, e la Sindaca Franca Foronchi.

L'occasione si è presentata per la consegna all'Amministrazione Comunale di alcune copie del giornalino "Splash", realizzato nel contesto delle attività svolte dal laboratorio stesso. Ad accompagnarli vi era il giornalista pubblicista Luca Pizzagalli che cura questo progetto. Tra le pagine dello "speciale" periodico anche una intervista alla Prima cittadina di Cattolica realizzata durante una visita, alla sede di via Umbria, insieme all'Assessore alle Politiche Sociali, Nicola Romeo.

La Sindaca si è soffermata con i ragazzi a visionare e commentare i loro articoli. Spazio, infatti, anche alle tematiche ed ai personaggi del territorio, come il Presidente della Coop. 134 Armando Berlini, il diacono Davide Caroli cui è stata affidata la parrocchia di Misano Monte, Angelo Molari per il Moto Club Cattolica ed il Sindaco di Morciano Giorgio Ciotti.

"Faccio i complimenti - ha detto la Sindaca Franca Foronchi - e mi congratulo con loro per la passione che mettono nel realizzare questo giornalino. Sono dei veri e propri reporter del territorio che sanno raccontare dal loro speciale punto di vista. Distribuiremo in Comune le copie che ci hanno fatto avere per veicolare il più possibile il loro lavoro. Ringrazio anche Luca Pizzagalli che li segue e che oggi ha accompagnato alcuni di loro qui in Comune. E' sempre bello potersi incontrare per scambiare qualche opinione. Prima di salutarli, gli ho rinnovato l'intenzione di rivederli presto, magari per iniziare a programmare qualche nuovo articolo che finirà sul prossimo numero del giornale".