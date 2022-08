Nuova dotazione green al comune di Verucchio: autocarro elettrico per gli operai e i CiViVo

Attualità

Verucchio

| 12:23 - 01 Agosto 2022

Il nuovo automezzo elettrico.

Si amplia la dotazione di automezzi del Comune di Verucchio e lo fa prestando grande attenzione all’ambiente. “Grazie alla Regione e a un bando sulla rottamazione dei veicoli inquinanti abbiamo ottenuto un contributo di 30.000 euro (cui abbiamo aggiunto risorse nostre) per l’acquisto di un autocarro elettrico Categoria N1 che mettiamo a disposizione del personale e degli operai per una dotazione sempre più green e meno impattante” rivela l’assessore Andrea Cardinali, spiegando: “Lo abbiamo ritirato e immatricolato qualche settimana fa ed è già a disposizione dell’Ente. Viste le sue caratteristiche, al pomeriggio sarà fruibile anche da parte del Gruppo Ci.Vi.Vo. Ambiente, che ringraziamo per il contributo che danno alla nostra cittadina”