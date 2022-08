Siege Jazz Festival, sul palco a Montefiore Evelyn Prioli Quartet e Machine Head Quintet

Eventi

Montefiore Conca

01 Agosto 2022

Machine Head Quintet.

Prosegue il Siege Jazz Festival, l'innovativa rassegna per la direzione artistica di Arianna Piermarini e la direzione tecnica di Roberto Amalfitani, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell'associazione culturale Aktivamente, che durante l'estate porterà la grande musica jazz nella cornice dell'Arena Raciti fino al 6 agosto prossimo. (ore 21.45). Prevendite disponibili su Live Ticket.



Lunedì 1° Agosto Manuela Evelyn Prioli Quartet "Soul Divas in Jazz" Special Guest Max Ionata



Un viaggio coinvolgente e appassionante che rende omaggio alle più grandi interpreti della musica Soul e Jazz Gospel. Un omaggio alle grandi voci di Aretha Franklin, Etta James, Dionne Warwich, Shirley Bassey, Nancy Wilson, Nina Simone. Una nuova rilettura in un perfetto mix di soffuse atmosfere jazz e dinamismo soul che mettono in luce l'animo intenso e ricco di sfumature dei solisti.

Formazione

Max Ionata Sax - Manuela Evelyn Prioli Voce - Massimiliano Rocchetta Pianoforte - Mauro Mussoni Contrabbasso - Pako Montuori Batteria



Martedì 2 agosto

Machine Head Quintet "Runaway"

Massimo Morganti trombone, efx - Marco Postacchini sax, efx - Nico Tangherlini keyboards - Roberto Gazzani bass, computer programming - Andrea Morandi drum



L’album “Runaway” dei Machine Head Quintet nasce sia come normale prosecuzione stilistica del precedente lavoro discografico “Fuori dal chorus”, sia come formula di sviluppo del gruppo in merito all’evoluzione degli elementi compositivi utilizzati nei brani che compongono la scaletta. Il progetto discografico si basa, come il precedente, su otto composizioni originali e una “cover”. L’idea di impostare il proprio repertorio quasi esclusivamente su composizioni scritte di proprio pugno è supportata dalla possibilità di avere a disposizione diversi stili compositivi riferiti ai differenti “compositori” che militano nella formazione fin dalle sue origini. Questa caratteristica rende particolarmente vario il sound generale del disco, che da un lato si trasforma in continuazione a seconda della “penna” da cui nascono i brani, dall’altro offre un impatto timbrico e sonoro relativamente uniforme derivante dall’utilizzo dell’elettronica sia in termini di programmazione, sia in relazione all’uso degli effetti da parte di tutti e cinque i componenti. L’esperienza live che separa il primo dal secondo disco ha attivato un procedimento di maturazione che si riflette sulla complessità delle composizioni ma anche sulla scelta delle sonorità.