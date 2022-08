Pennabilli, fermato a Maciano con tasso alcolico elevato: patente ritirata

Cronaca

Pennabilli

| 10:57 - 01 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Nel corso dei controlli del fine settimana i Carabinieri di Novafeltria hanno verificato 76 auto, identificato 103 persone ed ispezionato 12 locali. Una persona è stata multata per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato controllato a Maciano di Pennabili: aveva un tasso alcolico di 1,97 grammi/litro. Per lui è scattato il ritiro della patente.



"I servizi" si legge nella nota dell'Arma "continueranno anche nei prossimi giorni, anche nel corso della settimana, al fine di aumentare l’attività preventiva, garantire il controllo della circolazione stradale che nei weekend è sempre più intensa ed implementare la percezione della sicurezza da parte dell’intera comunità."