Scooter rumorosi scorrazzano di notte a Novafeltria, controlli e multe dei Carabinieri

Cronaca

Novafeltria

| 10:44 - 01 Agosto 2022

Controlli dei Carabinieri.

Motorini rumorosi che scorrazzano la notte nel centro abitato di Novafeltria, dando fastidio durante le ore di riposo. I Carabinieri, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, hanno intensificato i controlli proprio per rimediare a questa situazione ed identificare i responsabili. Gli scooter che scorazzano nelle vie del paese, non sempre sono solo di passaggio. Spesso la loro presenza è continuativa rendendo il rumore frequente, fastidioso ed intollerabile.

I Carabinieri nell'ultima settimana hanno multato diversi giovani, residenti in Valmarecchia. Sono stati sorpresi proprio mentre giravano in moto tra le vie provocando rumori molesti. Alcuni scooter non avevano gli specchietti retrovisori.

La sanzione prevista per l’eccessiva rumorosità dei ciclomotori va da un minimo di 42 ed un massimo di 173 Euro.



"Spesso i ciclomotori circolano con la marmitta rotta, danneggiata o volutamente manomessa" si legge nella nota dell'Arma "Circolare con questi mezzi significa fare un gran rumore che, se di giorno è tollerato, di notte diventa fastidioso, specialmente in questo periodo dell’anno dove le finestre sono aperte anche di notte per far entrare l’aria fresca."