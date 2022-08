Le Frecce Tricolori su Bellaria Igea Marina, applausi nella zona del porto canale

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:07 - 01 Agosto 2022

La pattuglia acrobatica ha volato sopra lo specchio d'acqua nella zona del porto canale, baricentro della manifestazione, ma non solo. Gli aerei in volo hanno attirato l’attenzione lungo tutto il litorale. L’elicottero HH139A Dimosar dell’Aeronautica militare e quello da trasporto tattico dell’Esercito Italiano NH-90, un elicottero dell’Arma dei carabinieri, un aereo KR2S, un velivolo acrobatico Cap 231 e il biplano leggero acrobatico Pitts Special: questo il ricco menu che tutti gli appassionati hanno ‘gustato’ per il Bellaria Igea Marina Air Show 2022. Gran finale con l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, con i dieci leggendari Aermacchi MB-339PAN tornati a Bellaria dopo quattro anni.