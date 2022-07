Sport

Riccione

| 00:00 - 01 Agosto 2022

La premazione dell'Under 14 maschile.

Al Tennis Club Riccione è tempo di verdetti nella tappa del circuito “Joma Junior Tour” Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Sabato le finali Under 10, vinte da Ioana Bala ed Alessandro Bacchini del Tc Riccione.

Nell’Under 12 maschile successo di Christian Ottaviani (n.1), portacolori del Ten Sport Pinarella, in finale su Lorenzo Ravaglia (Ct Massa), testa di serie n.3, per 6-2, 6-1. Semifinali: Christian Ottaviani-Tommaso Brandano 6-2, 6-1, Lorenzo Ravaglia (n.3)-Mattia Pettenati (n.2) 6-4, 6-7, 10-6.

Nell’Under 12 femminile finale tutta targata Tc Riccione tra Diletta Sabbioni che ha sconfitto 6-3, 7-6 Lavinia Porisini nel derby. Semifinali: Sabbioni (n.1)-Gioia Angeli 6-1, 6-0, Porisini-Bianca Solazzi 6-3, 6-0.

Nell’Under 14 femminile il titolo se lo sono giocato Beatrice Bruni Lotti (n.1) del Tennis Modena ed Agnese Stagni (n.2) del Mi.Ma.Tennis Mare e Pineta. Ha vinto Beatrice Bruni Lotti per 7-5, 6-2. Semifinali: Beatrice Bruni Lotti-Chiara Pagliarani 6-2, 2-6, 10-2, Agnese Stagni-Camilla Fabbri 6-2, 6-2.

Nell’Under 14 maschile Beniamino Savini (Tc Ippodromo Cesena) ha sconfitto 6-3, 6-2 Gabriele Sgroi (Ct Gambettola) nel match-clou. Semifinali: Savini (n.1)-Enea Vinetti 6-2, 6-3, Gabriele Sgroi-Andrea Modenese (n.2) 6-0, 6-3.

Nel tabellone Under 16 maschile altra finalissima tutta del Tc Riccione tra Federico Strocchi ed Andrea Bacchini, in programma domani (lunedì) alle 14. Semifinali: Bacchini (n.1)-Alberto Maria Mami 6-0, 6-2, Strocchi (n.2)-Giulio Malaguti 7-6, 6-4.

Nell’Under 16 femminile si registra il successo di Emma Pelliccioni (Ct Cast San Marino), che in semifinale ha battuto 6-2, 6-0 Maria Vittoria Salvatori, ed in finale Vittoria Muratori (Ct Rimini), testa di serie n.1, per 6-3, 6-3. Le premiazioni sono state effettuate dal maestro Giacomo Polidori e dal giudice di gara Simone Lusini che ha diretto 150 partite in otto giorni.