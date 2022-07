Euridice, bravissima flautista si laurea con lode

Attualità

Rimini

| 17:13 - 31 Luglio 2022

Nella foto la flautista Euridice Pezzotta.

Il 12 luglio presso l'Accademia Incontri con il Maestro di Imola si è laureata con 110, lode e menzione d'onore, Euridice Pezzotta, 25 anni, nativa e residente ad Albano S.Alessandro (BG). La laurea in musicologia e beni musicali, indirizzo flauto, verteva su “Il solo pour la flute traversière di J.S.Bach” relatori prof. Lorenzo Fico e M° Andrea Manco.

Figlia d'arte, - entrambi i genitori Pierangelo e Donatella Lotti sono pianisti - Euridice Pezzotta ha seguito per la laurea magistrale le lezioni dei Maestri Maurizio Valentini, Andrea Oliva e Adriana Ferreira oltre al già citato Andrea Manco.



Siamo orgogliosi - commenta Guido Zangheri direttore dell'Istituto musicale - di asserire che dopo la generazione della madre Donatella e della zia Annalisa Lotti, (anch'essa pianista e docente al “Lettimi”) ambedue riminesi, a suo tempo allieve della nostra prestigiosa scuola musicale, Euridice Pezzotta in una staffetta ideale, porti avanti il buon nome e la fama dell'Istituto cittadino.