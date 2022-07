La tragedia del treno di Riccione, la ricostruzione di un testimone

Cronaca

Riccione

| 13:23 - 31 Luglio 2022



"Ho visto le due ragazze che volevano andare nel secondo binario, perché c'era il treno fermo per Ancona. Allora mi sono messo a urlare e dietro di me si sono messe a urlare altre persone che aspettavano per prendere il treno. Tra le urla ho sentito il fischio del treno del primo binario, che andava verso Milano,sono sicuro fosse una Frecciarossa. Ho sentito un gran botto, non ho capito più niente, tutta la gente si è messa a urlare". È la testimonianza in un video pubblicato dal Corriere di Romagna, di un teste che questa mattina (domenica 31 luglio) ha assistito all'investimento delle giovani ragazze. Di una il teste dice: "non mi sembrava in sè".