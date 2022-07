Torre Pedrera, una serata dedicata al canto e alla comicità con un fine benefico

Attualità

| 13:03 - 31 Luglio 2022

Ha riscosso successo anche quest'anno, a Torre Pedrera, la serata spettacolo, con protagonisti artisti emergenti, il cui ricavato sarà devoluto all'AIL. La serata, organizzata dal locale comitato turistico, assieme allo staff di AIL, è andata in scena ieri (sabato 30 luglio): i cantanti, sul palco, si sono alternati agli intermezzi comici del gruppo "Am'attori". In platea, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore Francesca Mattei, che ha ringraziato pubblicamente il comitato turistico per mettersi in gioco e organizzare manifestazioni per l'intrattenimento di cittadini e turisti.