Covid Rimini: calo dei contagi rispetto a sette giorni fa. In Regione su i ricoveri

Attualità

Rimini

| 15:19 - 31 Luglio 2022

Bollettino Covid 31 luglio 2022.

In Provincia di Rimini si registrano 336 nuovi contagi al Sars-Cov-2, mentre rimangono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In totale in settimana sono state 2678 le positività: 3905 una settimana fa, 5053 due settimane fa.



Nessun decesso, mentre in Regione sono dieci (età media 87 anni). I nuovi positivi sono 3261. I ricoveri in terapia intensiva crescono a 49 (+6), tra sette nuovi ingressi nel reparto e una dimissione. I pazienti positivi al Sars-CoV-2, negli ospedali di tutto il territorio regionale, sono in crescita a 1724 (+29).