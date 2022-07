Meteo: nel riminese ancora un po' di variabilità. A metà settimana caldo intenso

Attualità

Rimini

| 17:33 - 31 Luglio 2022

Bollettino meteo 1-2-3 agosto 2022.



L’alta pressione presente sul Mediterraneo sarà lievemente indebolita da una veloce ondulazione associata a una modesta avvezione d’aria più fresca in quota che sarà responsabile di una discreta variabilità nella giornata di martedì. In seguito si prevede una nuova espansione del promontorio di matrice nord-africana con tempo soleggiato e temperature in aumento.







Emissione del 31\07\2022 ore 15:30



Lunedì 1 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno con modesti addensamenti pomeridiani in area

appenninica. Nel corso della serata tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratificata.

Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 17 e 22 gradi, massime in aumento comprese tra i 31 gradi della costa e i 34 gradi dell’entroterra.

Venti: inizialmente deboli sud-occidentali, tendenti a disporsi tra est e sud-est dalla tarda mattina, fino a divenire moderati su mare e costa nel corso delle ore pomeridiane. In serata prevalentemente deboli e

diretti dai quadranti meridionali.

Mare: inizialmente quasi calmo ma con moto ondoso in aumento nel corso della mattinata, fino a mosso specialmente al largo.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 2 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: al mattino nuvolosità irregolare con schiarite alternate ad addensamenti che potranno dar luogo ad isolati piovaschi. Nel corso delle ore pomeridiane addensamenti cumuliformi più consistenti nell’entroterra, associati a possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità, che potranno marginalmente sconfinare alle aree pianeggianti, ad esclusione della costa, con fenomeni in esaurimento entro la prima serata, con ampi rasserenamenti su tutto il territorio.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 22 e 25 gradi, massime in diminuzione, su valori

compresi tra 26 e 29 gradi.

Venti: deboli-moderati dai quadranti orientali in graduale attenuazione dalla seconda parte del

pomeriggio. Possibili raffiche associate ai temporali.

Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in lenta attenuazione dal pomeriggio.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 3 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 19 e 23 gradi, massime in aumento comprese tra 28 e 31 gradi.

Venti: deboli in prevalenza nord-orientali, con brezza pomeridiana lungo la costa.

Mare: poco mosso, fino a localmente mosso al largo nel pomeriggio.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: tempo stabile e soleggiato fino a sabato 6 agosto con temperature in progressivo aumento su valori fino a 32 gradi lungo la costa e 35-36 gradi nell’entroterra. Nella seconda parte della giornata di sabato flussi nord-orientali interesseranno il territorio e potranno produrre un aumento della ventilazione specialmente su mare e costa, nonché condizioni di variabilità nella giornata di domenica 7 agosto con rovesci e temporali più probabili nell’entroterra e temperature in generale diminuzione, su valori non superiori a 29-30 gradi.



