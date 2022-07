I Dinsieme cantano tra i delfini all'Oltremare Family Experience Park di Riccione

Attualità

Riccione

| 12:16 - 31 Luglio 2022

Dinsieme a Oltremare.

“Non eravamo mai stati prima all’Oltremare Family Experience Park di Riccione ma è davvero bellissimo. Abbiamo trascorso una splendida giornata con I delfini e gli addestratori in Laguna, guardando tutto da una prospettiva diversa”. I DinsiemE hanno conquistato tutto il parco Oltremare, con migliaia di persone presenti ieri, sabato 30 luglio, sulla collina di Riccione.



Bimbi, bimbe, mamme e papà con nonni e zii, arrivati da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero: tra I super fan anche chi si è fatto un viaggio dalla Svizzera e addirittura dall’Inghilterra per incontrare Erick e Dominick.



I ragazzi ieri mattina hanno coinvolto il pubblico, insieme alla mascotte Ulisse, con una serie di canzoni del loro repertorio ‘Vado bene così’, ‘Favola’, ‘Festa’, ‘Estate perfetta’ e hanno fatto ballare il pubblico con ‘Pop It’.



All’Oltremare Theatre il pubblico ha potuto poi incontrarli nel pomeriggio per foto, autografi e grandi abbracci, immortalandosi anche in un selfie da record con tutti gli smartphone alla mano.



La festa a Oltremare Family Experience Park prosegue Sabato 6 agosto con Carolina Benvenga, volto tra i più amati dai piccoli per “La posta di YoYo” in tv, famosissima per le sue baby dance con milioni di visualizzazioni online e in TV.



Carolina sarà ospite nella Laguna di Ulisse a Oltremare (dalle 11.20) per far ballare tutti i bimbi ospiti di Oltremare, sotto lo sguardo attento e curioso di Cleo, Blue, Pelè e delle altre delfine. Dalle 13.40, spazio all'incontro con Carolina, con la possibilità di scattare una foto ricordo con lei.





Tutti gli appuntamenti sono compresi nel costo del biglietto d’ingresso al parco. Per acquistare già i biglietti: ticket.oltremare.org.