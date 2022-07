Ragazze investite da treno a Riccione: disagi e file in stazione, ritardi fino a 24 minuti

Attualità

Riccione

| 10:48 - 31 Luglio 2022

Stazione di Riccione.

Disagi in stazione a Rimini per le ripercussioni dell'incidente di Riccione, dove due ragazze sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità.

Code alle biglietterie per chiedere informazioni o cambiare biglietti, persone in fila vicino ai binari in attesa dei treni. Sul tabellone sono indicati ritardi fino a 240 minuti per due treni AV in direzione Milano e altri con ritardi superiori ai 60 minuti. Dal piazzale partono i trasferimenti sostitutivi in bus verso Cattolica e le Marche. Sono segnalate anche navette private per il trasferimento alla stazione di Bologna.