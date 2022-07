Riccione, bagno nella fontana Bosco della Pioggia. Lega: ‘L’amministrazione intervenga al più presto’

Attualità

Riccione

| 10:20 - 31 Luglio 2022

Un "frame" del video.

Forse presi dall’entusiasmo della vacanza o per l’eccessivo caldo, hanno deciso di tuffarsi nella fontana Bosco della Pioggia di Piazzale Roma, a Riccione, pensando bene anche di filmarsi e rendere pubblica la loro “bravata”. E’ successo ieri pomeriggio. A denunciare l’accaduto è la Lega Riccione che, documentando l’accaduto, lancia un monito all’amministrazione affinchè la situazione venga contenuta. Si legge nella nota: “È una situazione inaccettabile che non deve passare inosservato. Chiediamo all’amministrazione di intervenire al più presto e punire i trasgressori, in maniera tale che questi gesti non vengano più ripetuti. Inoltre, il nostro patrimonio artistico deve essere assolutamente preservato”.