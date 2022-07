Pullman senza passeggeri a fuoco sull'A14, code e disagi

Cronaca

Emilia Romagna

| 08:44 - 31 Luglio 2022

Un pullman senza passeggeri a bordo si è ribaltato ed è andato a fuoco sull'autostrada A14, nel tratto compreso trs Castel San Pietro e Imola (Bologna) in direzione Ancona, al km 49. Il tratto è stato temporaneamente chiuso e poi riaperto, intorno alle 7.45. Si registrano otto chilometri di coda e si transita su una sola corsia; un chilometro in direzione opposta, per curiosi. Sul posto, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e il personale della Direzione Terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, attivato per la distribuzione di acqua agli automobilisti in coda.