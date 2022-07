Sfila il pride di Rimini, 'siamo in 15mila'

Attualità

Rimini

| 21:09 - 30 Luglio 2022

Foto dalla pagina fb di Nadia Rossi.

È partito il Summer Pride di Rimini, il corteo per i diritti Lgbt che torna dopo due anni di stop per la pandemia. In prima fila esponenti politici come la presidente dell'Assemblea legislativa, la riminese Emma Petitti (Pd) che commenta l'interruzione dell'iter del ddl Zan: "Noi lo difendiamo", dice. "Alla ripresa, dopo il 25 settembre, sarà una delle priorità della nostra agenda politica", afferma facendo riferimento alla prossima legislatura. Accanto a lei la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini: "Questa è la nuova Rimini che proprio qualche giorno fa in Consiglio comunale ha votato a favore di un ordine del giorno che dichiara Rimini Città libera per le persone Lgbt. Se amare chi vogliamo è un diritto, rispettare chi amano gli altri è un dovere". "Mancano ancora tanti diritti ma noi abbiamo ancora tantissima energia", dichiara il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti. Lo scopo del Pride è "combattere con la nostra arma più potente, ovvero la felicità, il colore dei pride", aggiunge. "Non permetteremo mai a questo paese di andare indietro sui diritti, si può andare solo avanti. Forza Rimini, siamo in 15mila".