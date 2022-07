Rimini Calcio, nel test ha la meglio il Perugia 2-0

Sport

Rimini

| 20:42 - 30 Luglio 2022

Una fase del match (foto Perugia Calcio).

Al centro Sportivo Paolo Rossi di Perugia, l'antistadio del Renato Curi, il Rimini è stato sconfitto per 2-0 con una rete per tempo dal Perugia di mister Castori nel test a porte chiuse. Il Rimini ha ben figurato al cospetto di un avversario che aveva Angella, Matos, Olivieri, Di Serio e Vano ancora ai box (non hanno giocato nemmeno gli affaticati Dell’Orco e Di Chiara). A segno nella prima frazione Melchiorri, al 13′ della ripresa da uno Iannoni, migliore in campo. Domenica ultimo giorno di ritiro a Bagno di Romagna, lunedì riposo e da martedì la squadra ritorna in sede.



Il tabellino



PERUGIA: Gori, Righetti (22’ st Angori), Iannoni (38’ st Giunti), Vulikic (42’ st Cicioni), Vulic (38’ st Onishchenko), Melchiorri (22’ st Sulejmani), Curado, Casasola (30’ st Paz), Santoro (1’ st Lisi), Kouan (30’ st Lunghi), Sgarbi (38’ st Baldi). All. Castori

RIMINI: Galeotti (1’ st Zaccagno), Rossetti (30’ st Marconi), Haveri (30’ st Acquistapace), Tanasa (1’ st Pasa), Pietrangeli (1’ st Allievi), Panelli (1’ st Antei), Laverone (33’ st Bianchi), Delcarro (22’ st De Rinaldis), Santini (37’ st Cherubini), Gabbianelli (1’ st Sereni), Piscitella (22’ st Tonelli). All. Gaburro

RETI: 28’ pt Melchiorri, 13’ st. Iannoni