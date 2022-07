Sport

Rimini

| 19:01 - 30 Luglio 2022



Al Tennis Club Riccione primi verdetti nella tappa del circuito “Joma Junior Tour” Under 10-12-14-16, maschile e femminile.

Nel tabellone Under 10 maschile finale tra Filippo Terenzi (Tc Ippodromo) ed Alessandro Bacchini (Tc Riccione) che ha vinto agevolmente per 6-0, 6-1. Semifinali: Alessandro Bacchini-Mattia Vincenzi 1-6,6 -1, 10-3, Filippo Terenzi-Pietro Galimberti 6-7, 6-3, 10-6.

Nell’Under 10 femminile finale tra due portacolori del Tc Riccione, Virginia Arduini e Ioana Bala. Ha vinto la finalissima Ioana Bala per 6-3, 6-0 sotto gli occhi della maestra Federica Cerri che segue entrambe nell’agonistica della Perla Verde e dei colleghi Alessandro Falcucci e Tony Lo Paro.

Under 10 femminile, semifinali: Virginia Arduini-Federica Foschi 6-0, 6-0, Ioana Bala-Caterina Cova 6-1, 6-0.

Alle premiazioni hanno partecipato il presidente del Circolo, Moreno Pecci, ed il nuovo assessore allo sport, Simone Imola.

Nell’Under 12 maschile i primi due semifinalisti sono stati Tommaso Brandano e Christian Ottaviani (n.1), che ha beneficiato del forfait del suo avversario nei quarti, seguiti da Lorenzo Ravaglia e Mattia Pettenati. Ottavi: Tommaso Buldrini-Frederick Cortesi 6-3, 6-3, Filippo Urbini-Ian Catallo 6-4, 6-4. Quarti: Brandano-Emmanuele Bomba 6-2, 7-6, Lorenzo Ravaglia (n.3)-Tommaso Buldrini 6-0, 6-2, Mattia Pettenati (n.2)-Filippo Urbini 6-4, 6-0.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Gioia Angeli e Bianca Solazzi. Quarti: Angeli-Alice Soprani 3-6, 6-3, 10-3.

Nell’Under 14 femminile semifinali: Chiara Pagliarani-Vittoria Muratori 6-4, 6-4, Camilla Fabbri-Maria Luce Ossani 6-1, 6-3.

Nell’Under 14 maschile quarti: Enea Vinetti-Alejandro Maximo Loreto Martinez 6-1, 6-0, Gabriele Sgroi-Jacopo Liverani 3-3 e ritiro.

Nel tabellone Under 16 maschile quarti: Alberto Maria Mami-Francesco Serafini 5-7, 6-3, 10-2, Giulio Malaguti-Andrea Modenese 6-3, 6-2.

Nell’Under 16 femminile semifinali per Maria Vittoria Salvatori. Quarti: Maria Vittoria Salvatori-Adele Gianella 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.