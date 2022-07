Basket, da lunedì nel centro di Villa Verucchio il playground nel ricordo di Raffo e Poss

Sport

VillaVerucchio

| 18:59 - 30 Luglio 2022



L’avvicinamento a canestro è iniziato. Nel nome di Luca Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti. Prenderà il via infatti lunedì 1 agosto (con 18 squadre a referto) e proseguirà fino a mercoledì 8 agosto, il torneo The King Of Playground “IX Memorial Raffo e Poss X Sempre”, per ricordare i due amici giocatori e appassionati di basket prematuramente scomparsi.





La novità è rappresentata dalla location: il campo da basket, sempre all’aperto ma in piazza I Maggio, a Villa Verucchio. Il centro del paese ospiterà (con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Verucchio) il torneo che prevede sfide 3vs3. In caso di pioggia, il torneo si terrà all’interno della Tigers Arena, in via don Sturzo.

18 le squadre iscritte (da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori, una sola categoria), provenienti da tutta la provincia di Rimini: Morciano, Novafeltria, Santarcangelo, Rimini e naturalmente Verucchio. Si sfideranno in gironi, per arrivare poi alla fase mercoledì 3 agosto.

Premi per tutti i vincitori, e premio alla squadra con il nome più bello.



“Quest'anno siamo veramente belli carichi. - assicurano gli organizzatori del Villanova Basket Tigers – Dopo due anni di interruzione causa Covid, è bastato qualche post su Facebook e le richieste di iscrizione sono iniziate a fioccare. Segno che le persone nelle passate edizioni sono rimaste molto contente e colpite da questo bel torneo intitolato ai nostri indimenticati Raffo e Poss”.

Anche quest'anno, per tutti i partecipanti al Torneo “Raffo e Poss X sempre” è prevista la maglietta gratuita con la firma dei due amici.



Luca Francesco Raffaelli, 24 di Villa Verucchio, aveva iniziando a giocare a pallacanestro nelle fila dei Tigers, prima di passare ai Crabs di Rimini. Poi aveva proseguito gli studi, laurendosi in Scienze Motorie a Bologna e iniziando una carriera da allenatore, sempre nella squadra del suo paese. Nella primavera del 2011, il 19 aprile, Luca ha perso la vita in un tragico incidente sulla Marecchiese, a bordo del suo scooter.

Enrico Possenti, per tutti Poss, classe 1994, ha giocato tutte le giovanili in canotta Tigers, restando sempre tifoso e appassionato della squadra del suo paese. È scomparso prematuramente nella primavera 2016.



“Tanti sono i ragazzi che si fanno avanti iscrivendosi al torneo o chiedendo informazioni, - proseguono i Tigers - proprio perché amici e compagni di Francesco ed Enrico nel corso delle loro carriere cestistiche. Vogliono ricordarlo al meglio proprio nello sport con cui hanno condiviso tanti momenti”.