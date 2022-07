Moto, CIV a Misano: hurrà per Carraro (Moto3) e Pugliese (Premoto3)

Sport

Misano Adriatico

| 18:52 - 30 Luglio 2022

Gare battagliate e ospiti mondiali. Non è mancato lo spettacolo nel sabato del round Vircos CIV al Misano World Circuit "Marco Simoncelli", che ha visto la presenza, tra gli altri, di Matteo Bertelle e Tatsuki Suzuki. In pista è stata lotta serrata in Moto3, con un gruppo di testa composto da quattro piloti, autori di una gara fatta di sorpassi e controsorpassi. A vincere è stato Nicola Fabio Carraro (We Race-SM POS Corse BeOn), bravo ad avere la meglio sui suoi avversari con un gran giro finale. Dietro di lui seconda posizione per lo spagnolo Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo), distante solo un millesimo dal vincitore, con Harrison Voight, wild card su BeOn, terzo. Quarta posizione per Guido Pini (AC Racing Team BeOn). Il pilota Pata Talento Azzurro FMI era transitato sotto la bandiera a scacchi in terza posizione, salvo poi essere penalizzato per track limit. Pini autore comunque del nuovo nuovo lap record (1'43.128). In classifica generale Carraro è leader con 131 punti. Nicola che sostituirà l'infortunato Matteo Bertelle nel Mondiale Moto3 a Silverstone. Dietro Carraro in classifica generale, Cesare Tiezzi (5° in gara) a 114 p., davanti a Biagio Miceli con 92 p. (Gresini Racing, 6° in gara).



Agguerrita anche la gara della Premoto3, con una lotta per la vittoria che ha visto protagonisti ben quattro piloti. A strappare la prima posizione è stato il Pata Talento Azzurro FMI Giulio Pugliese (AC Racing Team Brevo), che ha avuto la meglio per soli 49 centesimi su Brian Diego Uriarte (BeOn), autore anche del nuovo lap record (1'46.820), realizzato all'ultimo giro. Terza posizione per Edoardo Boggio (GP Project 2WP Factory Racing 2WheelsPoliTo), con Leonardo Zanni quarto. In classifica generale Zanni è leader con 137 p. davanti a Pugliese con 121 p. e Liguori (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo, 5° in gara) a 67 p.



Bagarre in Ss300, con la vittoria finale andata al pilota Tenjob Racing Team By 2R Racing su Kawasaki, Dorren Loureiro, con Leonardo Carnevali (Box Pedercini Corse Kawasaki) secondo e Mattia Martella (Prodina Racing Kawasaki) terzo. Out Alfonso Coppola. A lungo in lotta per la vittoria finale, il pilota VM Racing Team Yamaha ha pagato una caduta all'ultimo giro. In classifica generale Carnevali è leader con 130 p. davanti a Vannucci con 125 p. (assente a Misano perché impegnato nel mondiale Ss300) e Vocino (8° in gara) con 93 p.