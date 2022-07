Baseball, San Marino ko in gara2 contro Nettuno: 0-2

Sport

Repubblica San Marino

| 18:48 - 30 Luglio 2022





Nettuno vince 2-0 gara2 e pareggia momentaneamente la serie. Nella partita del sabato pomeriggio i Titani non trovano le giuste contromisure a Federico Pecci e non riescono a segnare punti nei sette attacchi. Il Nettuno trova le segnature della vittoria alla terza ripresa, con Noguera e Giordani a spingere a casa i punti del successo. Vincente Pecci (complete game), perdente Quattrini. Quattro valide per entrambe le squadre.



LA CRONACA. Al 2° Nettuno e San Marino sprecano alla stessa maniera con l’uomo in terza. Al 3° gli ospiti passano. L’inning comincia con Lars Liguori che guadagna una base ball, si sposta in seconda sul bunt di sacrificio di Venditti e va a punto, dopo la base a Sellaroli, sul singolo di Noguera (0-1). La rimbalzante di Giordani vale il raddoppio nettunese (0-2), con gara in questo momento decisamente indirizzata sui binari più favorevoli agli ospiti. L’attacco sammarinese non è brillante come in altre occasioni e le occasioni più propizie non sono sfruttate con la consueta efficacia. Come al 3°, col doppio in apertura di Epifano senza conseguenza per la difesa.

L’unica ulteriore occasione per passare, durante la partita, i Titani la trovano al 6°. Dopo due out veloci, Di Fabio guadagna la base ball, Celli trova una bella valida interna e Angulo è in prima dopo quattro ball. In battuta c’è Ustariz, ma il prima base tocca una volata che è preda di Federico Giordani all’esterno centro per il terzo out. Al 7° l’attacco produce una valida con Pieternella ma nulla più. Vince Nettuno.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – NETTUNO BASEBALL CLUB 1945 0-2

NETTUNO: Sellaroli 2b (0/3), Noguera ed (2/2), Giordani ec (0/3), Novoa 3b (1/2), Mercuri ss (0/3), Trinci r (0/3), Colasante dh (0/2), Liguori es (0/1), Venditti 1b (1/2).

SAN MARINO: Batista (Di Fabio) ec (0/2), Celli dh (1/3), Angulo 2b (0/2), Ustariz 1b (0/3), Leonora es (0/3), Pieternella ed (2/3), Morresi r (0/3), Epifano ss (1/3), Pulzetti 3b (0/2).

NETTUNO: 002 000 0 = 2 bv 4 e 0

SAN MARINO: 000 000 0 = 0 bv 4 e 0

LANCIATORI: Pecci (W) rl 7, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 0; Quattrini (L) rl 5, bvc 4, bb 3, so 5, pgl 2; Lu. Di Raffaele (r) rl 2, bvc 0, bb 1, so 3, pgl 0.

NOTE: triplo di Pieternella, doppi di Novoa ed Epifano.