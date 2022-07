Volley B2 femminile, Lasersoft: nel roster la schiacciatrice Teresa Fogli

Sport

Rimini

| 18:45 - 30 Luglio 2022

Teresa Fogli.

Nuovo ingresso nel reparto schiacciatrici della Lasersoft Riccione Volley: la società di pallavolo della Perla Verde annuncia l'arrivo in squadra di Teresa Fogli, schiacciatrice classe 2001.

L'atleta cresciuta nel vivaio del Viserba Volley ha poi continuato il suo percorso pallavolistico tra le file del Riviera Volley e Athena Rimini in serie D per poi approdare alla Stella dove nella scorsa stagione ha militato nel campionato di serie C.

Queste le parole di Teresa: "Ho detto subito 'Si' a Riccione perchè ne ho riconosciuto una sana realtà in cui vivere lo sport. Sono stata accolta dalla dirigenza nei migliori dei modi. Appena mi hanno presentato il progetto e le mie future compagne di squadra non ho potuto che essere onorata e contenta. Sono molto emozionata di intraprendere questa nuova esperienza e allo stesso tempo motivata nel mettermi in gioco e dare il meglio di me stessa".