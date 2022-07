Basket C Silver, Massimo Bernardi ancora coach degli Angels

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:47 - 30 Luglio 2022

Massimo Bernardi.

Arriva la conferma della guida tecnica degli Angels Santarcangelo per coach Massimo Bernardi, che avrà così l’opportunità di continuare il percorso di crescita e valorizzazione dei giovani in prima squadra.

Massimo sarà anche capo allenatore nella squadra giovanile Under 19 Eccellenza Angels/RBR che vedrà quest’anno partecipare i ragazzi nati nel 2004/05 che ha formato in questi anni

Inoltre, Massimo Bernardi sarà insieme a Simone Brugè anche formatore degli allenatori: un progetto che è nel credo del club e nella testa del Presidente Maurizio Fabbri da sempre, un progetto importante per poter dare un futuro ancora più roseo a tutta la pallacanestro della provincia.