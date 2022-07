Basket A2, Larry Middleton confermato assistente allenatore di RBR

Sport

Rimini

| 16:40 - 30 Luglio 2022

Ferrari e il vice Middleton.





RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che Larry Middleton ricoprirà il ruolo di assistente allenatore della Prima Squadra anche nella stagione 2022-2023 in Serie A2.



Leggenda del basket riminese, Larry è pronto ad offrire il suo prezioso contributo di esperienza e qualità allo staff tecnico per la terza stagione consecutiva, nel lavoro sui singoli giocatori, in particolare i giovani.



Quest'anno, inoltre, Larry sarà di fondamentale aiuto nell'inserimento dei due giocatori extracomunitari all'interno del mondo RBR, trasmettendo loro tutti i valori della nostra Società e della città di Rimini.



"Sono molto entusiasta di rimanere come assistente all'interno di questo staff, nell'anno del ritorno in Serie A2 di Rimini. - dice così Larry Middleton - Spero di ripetere la bellissima annata appena trascorsa, grazie anche all'inserimento di un nuovo collega, il Viceallenatore Mauro Zambelli: ci siamo già visti insieme a tutto lo staff, siamo un bel gruppo e penso che potremo lavorare bene insieme.

Mi piace molto la squadra, è stata costruita per essere competitiva fin da subito: speriamo di dare alla città di Rimini un prodotto valido e divertente".