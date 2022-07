Calcio RSM, Juvenes-Dogana: 12 acquisti per rilanciarsi

Sport

Repubblica San Marino

| 15:32 - 30 Luglio 2022

La nuova dirigenza e il nuovo staff.



La Juvenes-Dogana dopo una stagione non semplice e l'accesso alla fase preliminare dei playoff sfumato all'ultimo, vuole presentarsi al nuovo campionato con una squadra più competitiva, consegnando la rosa completa a Manuel Amati per l'inizio della preparazione atletica. Proprio l'allenatore italiano sarà il punto fermo da cui ripartire, in mezzo a tanti innesti: sono 12 i calciatori già tesserati, tra cui otto provenienti da squadre romagnole e quattro da club sammarinesi, già presentati, assieme alla nuova dirigenza e al nuovo staff, giovedì sera al ristorante Garden San Marino.

L'esperto Fabio Gentilini, della Libertas, è il primo tassello del nuovo reparto portieri, azzerato dopo la partenza di Simone Guidi e l'addio al calcio giocato di Eros Gobbi. Sono già quattro gli inserimenti in difesa, settore in cui, al momento, manca solo un secondo terzino sinistro: il centrale Alexander Adrian Radu e il terzino Giacomo Borghini dallo Spontricciolo, formazione di Promozione che un mese fa ha annunciato la fusione con il Riccione FC 1926, e i terzini Gianmaria Borghini, in arrivo dal Fya Riccione neopromosso in Serie D e con trascorsi nel San Marino tra il 2014 e il 2018, e Alex Cavalli dal Cosmos. Tre le conferme: Michele Cevoli, Maicol Acquarelli e Federico Muccioli.

Rivoluzionato dal mercato è il centrocampo, dove dei sei giocatori a disposizione di mister Amati solo Alberto Baldazzi era già in rosa. Due degli innesti arrivano dal Verucchio Calcio, che parteciperà al campionato di Promozione per il terzo anno di fila: Riccardo Colonna e Gabriele Ciccarelli. A loro si affiancheranno un terzo elemento in arrivo dallo Spontricciolo, Lorenzo Meluzzi, Davide Lisi (ex Folgore) dal Tropical Coriano, formazione di Eccellenza, e il diciottenne Nicholas Lisi, formato nella San Marino Academy ma prodotto del settore giovanile della Juvenes-Dogana. Da segnalare che Mattia Michelotti quest'anno non potrà far parte della rosa per motivi di lavoro, ma rientrerà in gruppo nella stagione 2023/24.

Come in difesa, anche in avanti tre calciatori sono stati confermati: Eric D'Angeli (miglior marcatore 2021/22 con 5 goal, al pari di Davide Merli), Lorenzo Pasquinelli e Federico Tumidei. Attorno a loro, la dirigenza della Juvenes-Dogana sta costruendo l'attacco della stagione che verrà. Per ora, da San Marino sono arrivati Gianluca Benedetti, lo scorso anno al Cailungo, e Francesco Stella, proveniente dal Cosmos, mentre dal Pietracuta, formazione di Eccellenza romagnola, si aggrega alla rosa Mario Antonio Salvemini, anch'egli con un passato nel Cosmos.